اختتامیه ۱۴ جشنواره هفته قرآن و عترت/ گرامیداشت «غلامحسین وجودی»

به گزارش خبرنگار مهر، منصور احمدی ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه برنامه های هفته قرآن و عترت که در سالن دکتر زرین کوب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد برگزار شد، اظهار داشت: مجموعه برنامه ها و جشنواره های هفته قرآن و عترت استان لرستان، در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بروجرد با شعار «قرآن؛ چشمه‌سار فرهنگ و هنر ناب» همراه با گرامیداشت مروج القرآن زنده یاد حاج «غلامحسین وجودی» برگزار شد.

وی افزود: این مراسم، اختتامیه ۱۴ عنوان جشنواره فرهنگی، هنری و قرآنی، ۶ رشته مسابقات قرائت و حفظ قرآن کریم در قالب جشنواره‌های شعر، داستان کوتاه، پوستر، صنایع دستی، خوشنویسی، تذهیب، نقاشی‌خط، عکس، نمایشنامه‌نویسی، فیلم کوتاه، فیلمنامه‌نویسی، تئاتر صحنه‌ای، تعزیه‌خوانی و مناجات‌خوانی است که امروز همراه با برنامه های متنوع دیگر همچون تجلیل از فعالین قرآنی، دبیران و داوران برنامه ها و جشنواره های هفته قرآن و عترت لرستان، تجلیل و اهداء جوایز منتخبین و برگزیدگان این برنامه ها و جشنواره و ...را به همراه داشت.

مسئول دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه منکر تنگناها و کاستی ها نیستیم، ادامه داد: هر آنچه در زمینه قرآن فعالیت داشته باشیم اما نمیتوانیم حق و شان قرآن را ادا کنیم.

احمدی افزود: در حال حاضر ۳۳۳ فعال قرآنی در استان را بیمه کرده ایم و در زمینه های مختلف قرآنی جزو ۵ استان برتر کشور هستیم.