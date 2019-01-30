به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای استاندارد استان کرمانشاه اظهار داشت: استاندارد یک موضوع مهم و با ارزش در کشور است و اگر به دنبال استقلال و اعتمادسازی و سلامت روحی روانی مردم هستیم، نیازمند تبدیل استاندارد به یک فرهنگ عمومی هستیم.

وی با بیان اینکه هرچند عملکرد استاندارد زیر ذره بین مردم است افکار عمومی توجه ویژه ای به استاندارد دارند، افزود: اگر استاندارد به وظایف خود به درستی عمل کند، قطعا خسارت کمتری بر دولت تحمیل می شود و زلزله سال گذشته این موضوع را به وضوح نشان می‌دهد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به زلزله سال گذشته استان بیان کرد: اگر تنها ۶۵ درصد استاندارد را رعایت می کردیم نیمی از خسارت‌ها کاهش می یافت.

وی با بیان اینکه در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه در برخی ساختمان های تخریب شده به جای بتن، خاک و یونولیت ریخته بودند، تصریح کرد: این زلزله فرصت خوبی است که بتوانیم آیین نامه ۲۸۰۰ را ویرایش کنیم.

بازوند با بیان اینکه در بیمارستان اسلام آبادغرب اختیاراتی که به محاسب داده شده بود منجر به تخریب این بیمارستان تازه ساز شد، بیان داشت: زلزله ۶.۴ ریشتری امسال نیز به خوبی اهمیت رعایت استاندارد را نشان داد و اینکه اگر خوب نظارت شود عکس العمل خوبی داریم و یک ساختمان تخریب نشد.

وی با تاکید بر لزوم رعایت استاندارد تصریح کرد: اگر امروز روی صادرات نظارت دقیقی داشته باشیم می توانیم بازار خوبی را در دست بگیریم چرا که در شرایط تحریم مرز یک فرصت برای ما است اما زمانی این فرصت برای ما خوب است که برای حفظ موقعیت خود در بازار مقابل کالاهای استاندارد صادر کنیم.

استاندار کرمانشاه تسهیل در امور تولید و کنترل بازار برای توزیع کالاهای استاندارد را از دیگر وظایف استاندارد عنوان کرد.