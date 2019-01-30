حل مشکلات زندگی در گرو داشتن اعتقادات دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه برنامه های هفته قرآن و عترت و تجلیل از برگزیدگان مجموعه جشنواره های هفته قرآن و عترت و تجلیل از فعالان و نخبگان قرآنی لرستان که در سالن دکتر زرین کوب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد برگزار شد، اظهار داشت: بهتر است برگزاری اینگونه مراسم ها که تاثیرگذاری بالایی در زندگی افراد دارد در مکان هایی با طیف وسیع انجام شود تا مردم حضوری حداکثری داشته باشند.

وی افزود: متاسفانه در بروجرد یک مکان مناسب و در خور شان برای اجرای برنامه های فرهنگی نداریم که امید است با وجود فرماندار جدید این مشکل هر چه سریعتر برطرف شود.

امام جمعه بروجرد تصریح کرد: اگر اعتقادات افراد در زندگی قرآنی و دینی شود مشکلات زندگی حل خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: در بُعد اخلاقی اگر اخلاق قرآنی به دست بیاوریم این همه مشکل در زندگی نخواهیم داشت.

وی تاکید کرد: گذر زمان برای جوانان و نوجوانان و آینده آن ها برنامه های متنوع دارد و به مردم می آموزد که در نوع رفتار و گفتار خود دقت کنند.

به گفته وی زندگی باید آگاهانه باشد نه کورکورانه که در این راستا باید قرآن را که سراسر نور است و زندگی افراد را نورانی می کند سرلوحه کارها قرار داد.