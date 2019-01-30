۹۱ روستای گلستان فاقد آب هستند/افتتاح وکلنگ زنی ۸۰ طرح در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد هرمزی ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت افتتاح و کلنگ زنی پروژه های آبرسانی روستایی استان گلستان اظهار کرد: در ابتدای انقلاب اسلامی حدود ۱۵۰ روستای منتسب به استان گلستان دارای آب بودند که این رقم تا سال جاری به ۸۹۴ روستا افزایش یافته است.

هرمزی افزود: از مجموع یک هزار و ۱۰۱۷ نقطه مسکونی روستایی در استان، ۹۳۴ روستای بالای ۲۰ خانوار نقطه هدف و اصلی ما محسوب می شوند که از این تعداد ۹۱ روستا فاقد آب هستند و به صورت ناوگان سیار آبرسانی می شوند.

وی با اشاره به طرح های دهه فجر امسال بیان کرد: با تلاش همکاران و کمک پیمانکاران دهه فجر امسال ۱۳ روستای دیگر آب دار خواهند شد و تنها ۷۸ روستای فاقد آب باقی خواهد ماند.

وی تصریح کرد: کمتر از ۸۱۰ روستای استان تحت پوشش شبکه آبرسانی هستند و تلاش می کنیم سایر روستاها نیز به این شبکه اضافه شوند.

مدیرعامل شرکت آبفار گلستان با بیان اینکه سالانه ۵۷ میلیون متر مکعب آب توزیع می کنیم، گفت: آب ۲۲۷ هزار و ۹۴۴ مشترک در ۸۰۷ روستای تحت پوشش استان از طریق حدود ۴۶۰ حلقه چاه تامین می شود.

یک شهرستان و ۸ شهر از آبفار خدمات می گیرند

هرمزی به شهرهای تحت پوشش شبکه آبرسانی آبفار استان اشاره و بیان کرد: هشت شهر استان و شهرستان مراوه تپه به طور کامل از طریق شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خدمات دریافت می کنند که باتوجه به دشواری نگهداری و خدمات دهی، کار قابل توجهی است.

رئیس شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان به بیان طرح های قابل افتتاح یا کلنگ زنی در ایام دهه فجر امسال پرداخت و اظهار کرد: در دهه فجر امسال با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد تومان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، ۴۰ پروژه افتتاح و ۴۰ پروژه کلنگ زنی خواهند شد.

بهزاد هرمزی به مهمترین پروژه های افتتاحی اشاره کرد و گفت: حفر و تجهیز ۸ حلقه چاه، بهسازی ۳ دهنه چشمه، بهره برداری از ۶ هزار متر مکعب مخزن، بهره برداری از ۷۷ کیلومتر خط انتقال، ۴ باب ایستگاه پمپاژ، ۱۰۲ کیلومتر شبکه توزیع و سه هزار و ۴۰۰ فقره استانداردسازی آب شرب مشترکین جزو برنامه های مهم افتتاح در دهه فجر است.

به گفته هرمزی، با افتتاح این طرح ها ۱۶۶ هزار و ۶۲۰ نفر جمعیت در قالب ۱۲۰ روستا از نعمت آب شرب پایدار بهره مند خواهند شد.

وی به ارائه آمار طرح های کلنگ زنی پرداخت و گفت: حفر و تجهیز ۶ حلقه چاه، بهسازی ۳ دهنه چشمه، بهره برداری از چهار هزار و ۵۵۰ متر مکعب مخزن، بهره برداری از ۴۷ کیلومتر خط انتقال، ۴ باب ایستگاه پمپاژ، ۷۱ کیلومتر شبکه توزیع و ۱۲ باب حصارکشی و محوطه سازی جزو برنامه های مهم کلنگ زنی در دهه فجر است.

وی افزود: بر اثر طرح های کلنگ زنی، ۲۰۸ هزار نفر جمعیت در قالب ۱۲۹ روستا از خدمات شبکه آبرسانی برخوردار خواهند شد.

هدررفت ۲۷ درصدی آب در روستاها

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان همچنین به آماری از میزان هدررفت آب در روستاها اشاره کرد و گفت: متاسفانه به علت فرسودگی شبکه آبرسانی ۱۲ درصد و به علت اهمال مشترکین حدود ۱۵ درصد با هدررفت آب مواجه هستیم.

هرمزی از افتتاح طرح بزرگ آبرسانی در شهرستان مراوه تپه خبر داد و بیان کرد: مجتمع ۱۶ هزار نفره روستایی به تازگی در سفر وزیر نیرو در منطقه محروم مراوه تپه افتتاح شد که اقدامی بسیار باارزش بوده است.

وی همچنین درباره مراجعه غیرحضوری مشترکین اظهار کرد: علاوه بر سامانه ۱۵۲۳ که ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی است، سایر خدمات مورد نیاز مشترکین توسط دفاتر ICT انجام می شود.

وی از هم استانی ها درخواست کرد نواقص و معایب موجود در راه آبرسانی را از طریق شماره تماس ۱۵۲۳ به این شرکت اطلاع رسانی کنند