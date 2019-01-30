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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۱۱

بخش مسابقه‌ خیابانی جشنواره تئاتر فجر داوران خود را شناخت

بخش مسابقه‌ خیابانی جشنواره تئاتر فجر داوران خود را شناخت

داوران بخش مسابقه‌ نمایش های خیابانی سی و هفتمین جشنواره‌ بین المللی تئاتر فجر اعلام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره‌ تئاتر فجر، رحمت امینی کارگردان، نمایشنامه نویس و مدرس، علیرضا استادی بازیگر و کارگردان و گلبرگ ابوترابیان بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر داوران بخش خیابانی این دوره از جشنواره تئاتر فجر خواهند بود.

این گروه تحت مدیریت سامان خلیلیان، ۲۴ نمایش حاضر در بخش تئاتر خیابانی سی و هفتمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر را به داوری خواهند نشست.

سی و هفتمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی‌مرند از ۲۲ بهمن تا ۴ اسفند برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4528527
آروین موذن زاده

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