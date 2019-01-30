افتتاح۴۶۴پروژه دردهه فجر/بودجه۹۸کردستان دوهزار میلیاردتومان است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان که به مناسبت اغاز دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران برگزار شد، اظهارداشت: برای بهره برداری از ۴۶۴ پروژه ایام دهه فجر اعتباری بالغ بر ۸۷۴ میلیارد تومان صرف شده است و زمینه اشتغال برای ۹ هزار و ۱۴ نفر ایجاد می شود.

وی افزود: پروژه های دهه فجر به صورت مشارکتی بین بخش دولتی و خصوصی اجرا شده که ۶۶۱ میلیارد تومان ان سهم دولت و ۲۲۱ میلیارد تومان نیز سهم بخش خصوصی است.

استاندار کردستان ادامه داد: ۳۴ پروژه از این پروژه ها با بیش از سه میلیارد تومان و با اشتغال شش هزار و ۴۰۰ نفر تعریف شده که در حوزه های کشاورزی و صنعت در ایام دهه فجر به بهره برداری می رسند.

مرادنیا یادآور شد: بیشترین پروژه های افتتاح شده در حوزه کشاورزی رقم می خورد که ۲۵۲ طرح است و اعتباری بالغ بر ۵۹۷ میلیارد تومان از اعتبارات کل پروژه های افتتاحی را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه شش هزار و ۸۰۰ نفر در بخش کشاورزی در ایام دهه فجر صاحب شغل می شوند، بیان کرد: بعد از بخش کشاورزی بخش های صنعت برق و صنعت تولید با ۴۶ و ۳۲ پروژه بیشترین افتتاح را در دهه مبارک فجر خواهند داشت و بقیه طرح ها در حوزه های نوسازی مدارس, ورزش و جوانان, مخابرات, کمیته امداد, تامین اجتماعی و بنیاد مسکن به بهره برداری می رسند.

استاندار کردستان در ادامه گفت: تعدادی پروژه نیز مانند درمانگاه کامیاران و بانه قبلا به افتتاح رسیده اند و پروژه هایی مانند سیگار سقز و مهرپویش اوالان که ۱۶۰ میلیارد تومان نیز برای انها اعتبار صرف شده و زمینه اشتغال ۴۰۰ نفر را فراهم می کند در پروژه های افتتاح شده این ایام تعریف نشده و به دلایلی فعلا افتتاح نمی شود.

مرادنیا در بخش دیگری از سخنان خود به بودجه استان کردستان در سال ۹۸ اشاره کرد و اظهارداشت: در بسیاری از رسانه های مجازی عنوان کرد که بودجه سال اینده کردستان کاهش یافته اما اینگونه نیست و در حالی که بودجه استان در سال ۹۷ مبلغ ۸۳۰ میلیارد تومان بوده در لایحه بودجه سال ۹۸ به ۹۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین در بخش ملی نیز ۱۰۷ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ برای کردستان در نظر گرفته شده بود که در بودجه سال اینده این رقم به ۲۷۶ میلیارد تومان رسیده است و در بخش ملی استانی نیز از ۸۰ میلیارد تومان به ۱۴۸دمیلیارد تومان افزایش اعتبار داشته ایم در بحث پروژه های مشترک بین استانی نیز ۲۲۹ میلیارد تومان اعتبار برای کردستان در سال ۹۸ در نظر گرفته شده است.

استاندار کردستان ادامه داد: در ردیف های متفرقه نیز در حوزه آب های مرزی و سدها و صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کردستان در نظر گرفته شده بود در سال گذشته که امسال نیز برابر پیش بینی ها با افزایش مواجه می شود و به نظر می رسد در صورت تصویب لایحه بودجه کشور در مجلس شورای اسلامی بیش از دو هزار میلیارد تومان بودجه برای استان کردستان در سال ۹۸ برآورد شود.

مرادنیا در بخش دیگری از سخنان خود به بحث تخصیص آب های کشاورزی در استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: حوزه کشاورزی می تواند زیرساخت توسعه کردستان باشد و به همین جهت به شدت به دنبال افزایش حق آبه کردستان در این حوزه هستیم.

وی بیان کرد: متاسفانه بنا به تصمیمات نادرست گذشته تخصیص کمی برای کردستان در نظر گرفته شده بود که طی یک سال و نیم گذشته بیش از ۲۰ جلسه با وزارت نیرو و معاون اول رئیس جمهور برگزار شده تا بتوانیم حق مردم این استان را در این حوزه بگیریم.

استاندار کردستان گفت: خواسته ما در این مقطع تبدیل ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم کشاورزی کردستان به اراضی آبی است که اگر این اتفاق بیافتد اراضی آبی ما به ۲۳ درصد افزایش می یابد اما بازهم نسبت به میانگین کشوری ۲۰ درصد فاصله خواهیم داشت.

مرادنیا افزود: برای اجرای این ۱۰۰ هزار هکتار نیز بر اساس برآورد شاخص قیمت های امروز هفت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و برنامه ای که تدوین شده این است که طی پنج تا ۱۰ سال تمامی این اراضی به آبی تبدیل شوند.

وی در بخش دیگر این نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران حاضر در جلسه بود که در پاسخ سوال خبرنگار مهر، در خصوص سخنان مهدی فرشادان نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی که ادعا کرده بود سند توسعه کردستان تا امروز اجرایی نشده است و امضای رئیس جمهور نادیده گرفته شده است، اظهارداشت: در حال حاضر بیش از ۴۶ درصد برنامه های این سند در استان محقق شده است.

استاندار کردستان ادامه داد: اگر نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی برای ادعاهای خود و عدم اجرایی نشدن این سند تا امروز عدله، سند و مدارک مستندی دارد بهتر است آنها را به ما ارائه دهد تا ما نیز در جریان این کار قرار گیریم.

مرادنیا در خصوص عزل مدیران و جانشینی سرپرست در ادارات و دستگاه های مختلف در کردستان طی چند ماه اخیر، یادآور شد: در بحث انتصابات مدیران در استان متاسفانه مقاومت هایی وجود دارد که از سوی برخی افراد صورت می گیرد که امیدواریم برطرف شود و بتوانیم مدیران شایسته ای را برای پست های مختلف در استان منصوب کنیم.

وی به بحث کوله بری که از سوالات خبرنگاران بود نیز اشاره کرد و بیان کرد: در این حوزه نیز امروز دیگر چیزی به نام کوله بر نداریم و همه مرزنشینان ساماندهی شده اند و ماهیانه درآمدهایی به خانوارهای مرزی پرداخت می شود و به زودی با توجه به اینکه ۱۳۰ قلم کالا جهت واردات ابلاغ شده دوباره بازارچه های مرزی فعال می شوند و این افراد می توانند در در این حوزه فعالیت خود را از سر گیرند.