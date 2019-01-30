جاذبه‌ مساجد افزایش یابد/فعالیت ۲۱۰۰ مسجد در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقا ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اردبیل تصریح کرد: مساجد با توجه به ماهیت خود در پرورش اندیشه‌های دینی و فرهنگی می‌توانند نقش تاثیرگذاری ایفا می‌کنند تا با بهره‌گیری از این ظرفیت جوانانی مسجد محور و علاقه‌مند به حضور در برنامه‌های مختلف فرهنگی و دینی پرورش نماییم.

وی افزود: برای پویایی فعالیت‌های مساجد لازم است تا هیئت امنای این قبیل مکان‌ها از نخبگان فرهنگی نیز باشند تا با افزایش همفکری و تعاملات موجود به نقطه مطلوبی که در پایگاه‌های فرهنگی و هنری مساجد به دنبال آن هستیم دست یابیم.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل یادآور شد: بیش از دو هزار و ۱۰۰ مسجد در سطح استان فعال هستند که در صورت پربارتر شدن بیش از گذشته برنامه‌های فرهنگی می‌توان در مباحث آموزشی و پرورشی نیز به نتایج ارزشمندی دست یافت.

سقا به تحقق برنامه توسعه پنجم در دارا شدن ۲۵ درصد مساجد اردبیل از کانون‌های فرهنگی و هنری اشاره کرد و افزود: طی برنامه ششم توسعه باید ۲۵ درصد از دیگر مساجد استان نیز به چنین مراکزی مجهز شوند.

وی یاداور شد: از ۵۳۰ کانون فرهنگی و هنری موجود در مساجد استان اردبیل ۶۰ درصد مراکز در مناطق روستایی قرار دارند تا چنین قابلیتی در اجرای برنامه‌های مختلف یک موهبت ارزشمند محسوب ‌شود.

افزایش ۳۰۰ درصدی ثبت نام در مسابقات قرآنی «مدهامتان»

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل به ثبت نام بیش از هزار و ۵۰ نفر در مرحله استانی سیزدهمین مسابقات قرآنی مدهامتان اشاره کرد و یادآور شد: افزایش ثبت نام کنندگان در این مسابقه قرآنی در شرایطی حاصل شده که در سال جاری افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی ثبت نام در این رویداد بزرگ قرآنی را شاهد هستیم.

سقا اضافه کرد: در این رقابت قرآنی در رشته‌های قرائت و حفظ قرآن، ترتیل، قرائت نماز، قرائت تقلیدی، اذان و نقاشی برگزار می‌شود تا برگزیدگان استانی در مرحله کشوری حاضر شوند.

وی با بیان اینکه برای اولین بار در این رقابت فرهنگی رشته‌های هنری نیز گنجانده شده است، افزود: در رشته نقاشی بیش از ۴۰۰ اثر در بین گروه‌های سنی هفت تا ۱۶ سال ارسال شده تا آثار منتخب در نمایشگاهی در معرض نمایش عموم قرار گیرد.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل با بیان اینکه خوشنویسی اسلامی هنری مقدس است، اضافه کرد: از سالیان آتی دربرگزاری مسابقات سراسری «مدهامتان» رشته خوشنویسی نیز درنظر گرفته خواهد شد.

سقا یکی دیگر از دلایل استقبال مناسب علاقه‌مندان از این مسابقه قرآنی را اطلاع رسانی مناسب کانون‌های مساجد در مناطق روستایی اعلام کرد و افزود: اطلاع رسانی ثبت نام در این رویداد به شکل مناسبی در تمامی مناطق استان انجام پذیرفت.

وی احیای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد را از جمله مهمترین اولویت‌های این مجموعه دانست و یادآور شد: برگزاری بسیاری از برنامه‌های فرهنگی با محوریت مساجد در روستاهای مختلف پیگیری می‌شود که در نوع خود با نتایج ارزشمندی همراه خواهد شد.