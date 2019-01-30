۹۸ درصد از روستاهای آذربایجان غربی از آب آشامیدنی سالم برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضوی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۵.۴ درصد از روستاهای استان از تاسیسات آبرسانی بهره مند بودند افزود: این میزان در حال حاضر بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی به ۹۸ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در طول ۴۰ سال انقلاب اسلامی دو هزار و ۲۶۴ روستا با ۲۹۴ هزار خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار شده اند اظهارداشت: بر اساس آمار قبوض هر شهروند روستایی به طور میانگین در طول شبانه روز ۱۷۶ لیتر آب مصرف می کند.

رضوی با اشاره به اینکه در طول ۴۰ سال عمر انقلاب اسلامی دوهزارو ۸۳۸ روستای دارای سکنه استان، دوهزارو ۳۷۶ روستا در قالب ۳۰۵هزارخانوار از آب آشامیدنی سالم وبهداشتی برخوردارهستند عنوان کرد: این درحالی است که درابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تنها۵.۴ درصد روستاهای استان شامل ۱۱۲ روستا درقالب یک هزارو۶۰۰ خانوار از آب شرب برخوردار بودند.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی گفت: در طول ایام دهه فجر به ۴۰ روستا با ۱۲ هزار خانوار آبرسانی می شود که برای اجرا وآماده بهره برداری شدن این طرح ها ۱۴۴ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

رضوی از کلنگ زنی شش طرح مهم در بخش آبرسانی روستایی خبر داد و خاطرنشان کرد: با افتتاح این طرح ها یک هزارو ۲۴۶ خانوار روستایی استان از نعمت آب آشامیدنی سالم وبهداشتی برخوردار خواهند شد.

وی با بیان اینکه اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح های کلنگ زنی را چهارهزارو ۸۰۰ میلیارد ریال عنوان و اضافه کرد: از ۴۶۲ روستای غیربرخوردار استان، ۱۰۵ روستای غیربرخوردار بالای ۲۰ خانوار وجود دارد که از وظایف شرکت آب وفاضلاب روستایی آبدارکردن روستاهای بالای ۲۰ خانوار وسپس مابقی روستاها است.

سرپرست شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی درخصوص اقدامات انجام شده برای آبرسانی به این روستاها اظهارداشت: برای بهره مند ساختن روستاهای استان در۴۰ سال گذشته ۷۶۴ حلقه چاه حفر گردیده وضمن آن ۷۴۱ دهنه چشمه بهسازی و ۳۳ رشته قنات نیز لایروبی وبهسازی شده است.

وی، احداث یک هزارو ۶۵۶ باب مخزن ذخیره آب با ۱۴۷هزارو ۲۰۰ متر مکعب حجم، لوله گذاری شش هزارو۸۱۳ کیلومتر شبکه توزیع آب، لوله گذاری چهارهزارو ۹۷۳ کیلومتر خط انتقال آب، واگذاری بیش از۲۸۰هزار فقره انشعاب آب وکیفی سازی مستمر آب با یک هزارو ۵۶ سامانه با مطلوبیت میکروبی ۹۹.۶ درصد ومطلوبیت کلر باقیمانده ۹۸.۵ درصدی را ازجمله اقدامات انجام شده برای آبرسانی به روستاها پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آذربایجان غربی عنوان کرد.

رضوی با بیان اینکه قبل از انقلاب درهیچ کدام از روستاهای استان سامانه جمع آوری فاضلاب وجود نداشت، اظهار داشت: درحال حاضر با اقدامات انجام گرفته سه روستای استان از سامانه جمع آوری ودفع بهداشتی فاضلاب برخوردار بوده ودر سه روستا نیز این سامانه ها دردست اجرا هستند.