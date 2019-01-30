۳۹ هزار واحد مسکونی خراسان جنوبی مقاوم سازی شد

علی اصغر آسمانی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس گزارش سال ۲۰۰۰ برنامه سازمان ملل متحد ایران یکی از سانحه خیز ترین کشورهای جهان بوده که هر ساله با مخاطرات طبیعی زیادی مواجه است.

وی با بیان اینکه براساس مطالعات زمین‌شناختی حدود ۹۷ درصد از شهرها و روستاهای کشور ما در معرض خطرات ناشی از وقوع زلزله است، بیان کرد: در همین راستا بنیاد مسکن برای مقابله با تهدید سوانح طبیعی عملیات پیشگیری پیش از وقوع سانحه را با اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی سکونتگاه های آسیب‌پذیر روستایی و همچنین بازسازی مناطق سانحه‌دیده پس از وقوع سانحه را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به تصویب طرح بهسازی مسکن روستایی از سال ۸۴، عنوان داشت: براساس این طرح نسبت به مقاوم سازی واحدهای مسکونی کم دوام و بی دوام در روستاهای کل کشور اقدام و سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی ساخته می‌شود.

پرداخت ۲۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه

آسمانی مقدم از مقاوم سازی ۳۹ هزار و ۴۰۸ واحد مسکن روستایی استان با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت از ابتدای انقلاب تاکنون خبر داد و گفت: طی این مدت بالغ بر ۲۰ هزار و ۴۳۶ فقره تسهیلات قرض الحسنه برای احداث حمام، تعمیر و تکمیل مسکن روستایی در استان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: همچنین طی این بازه زمانی بالغ بر ۹۲۸ فقره کمک بلاعوض برای تکمیل واحدهای مسکونی خراسان جنوبی پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی، بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده از سوانح طبیعی، ارائه خدمات فنی، پشتیبانی و اعطای تسهیلات بانکی و وجوه بلاعوض، ارائه خدمات فنی و به موقع در بازسازی مناطق سانحه دیده، اجرای پروژه های مقاوم سازی مسکن روستایی و انجام پروژه های مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه های بازسازی و مسکن روستایی را از جمله دیگر فعالیت های این نهاد در روستاها برشمرد.

بازسازی ۲۷ هزار مسکن آسیب دیده

آسمانی مقدم با بیان اینکه طی ۴۰ سال گذشته بالغ بر ۲۷ هزار و ۲۷۷ واحد مسکونی آسیب دیده از سوانح طبیعی در استان با کمک بنیاد مسکن بازسازی شده است، افزود: همچنین در این مدت بالغ بر ۳۷ هزار و ۵۰۰ بیمه نامه برای واحدهای مسکونی روستایی صادر شده است.

وی همچنین به برنامه جامع تامین مسکن اقشار کم درآمد روستایی اشاره کرد و گفت: در این برنامه با استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمک های خیران مسکن ساز، منابع کمیته امداد و همچنین آورده مددجویان تلاش می شود تا مسکن افراد نیازمند تامین شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی اضافه کرد: طبق این تفاهم نامه بنیاد مسکن نظارت فنی بر­ عملیات اجرایی ساخت این واحدها و ­آزادسازی مراحل تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در مناطق دارای زمین به معرفی­شدگان فاقد زمین را برعهده گرفته و برای پرداخت مراحل وام معرفی­ شدگان کمیته امداد برابر دستورالعمل طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی اقدام می کند.

آسمانی مقدم اضافه کرد: در قالب این طرح نیز تاکنون بالغ بر ۹۲۸ فقره کمک بالاعوض برای تکمیل واحد های مسکونی روستایی پرداخت شده است.