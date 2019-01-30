به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در تازهترین نشست خود ضمن افتخارآمیز خواندن رزمایش اقتدار ۹۷ در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، دهه فجر امسال را متفاوت و شکوهمندتر از سالهای پیشین توصیف و تأکید کرد: امروز شاهد اقتدار و پایداری ملتی هستیم که تصمیم گرفت پرچم برپایی نظامی برآمده از وحی، سیره و سنت نبوی را رقم بزند.
این جمعیت با اشاره به اجماع قدرتهای بزرگ و همپیمانان زیادهخواهشان که ظرفیتهای جنگ سخت، نیمه سخت و نرم را در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانهای به کار گرفتند تا حاکمیت جمهوری اسلامی محقق نشود، تأکید کرد: این در حالی است که وعده الهی ترجمان «اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم» را پیش روی دشمنان کینهورز و شیطان بزرگ به تصویر کشید، کما اینکه جایگاه بلند نفوذ و اقتدار ایران در منطقه و جهان و فهرست راهبرد و اقدامات فروشکسته آمریکا طی ۴۰ ساله مانایی انقلاب اسلامی شاهد این مدعاست.
جمعیت جانبازان خاطرنشان کرد: شتاب گرفتن ۱۱ برابری در رسیدن به قلههای علمی نگاه جهانیان را به هوش و ظرفیت تاریخی ایرانیان بارز و برجستهتر کرده است؛ آنچه در پشت سر گذاشتن مرزهای فناوری در نانو، سلولهای بنیادین، لیزر، فناوری هستهای، هوافضا و تولید موشکهای راهبردی و نیز فهرست مقالات علمی پیش روی دنیاست، بخش اندکی از ظرفیت دانشمندان جوان ایرانی است که «ما میتوانیم» را در تمامی عرصهها با تمامی وجودشان از مکتب امام (ره) آموختند.
این جمعیت ضمن یادآوری جایگاه بلند صبوری و تکلیفمداری ملت در فراز و فرود حوادث و مقاومت در فشارهای سنگین بینالمللی و نفوذ و خیانت برخی عناصر سیاسی به ملت در داخل کشور، نقش راهبردی و بیبدیل امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و بصیرت مردم را بدون جایگزین خواند و تصریح کرد: هدفگذاری صحیح راهبردی و اقدام در عرصه بینالمللی، منطقهای و داخلی، تلاش جبهه عبری، غربی، عربی برای برپایی انقلاب مخملی دیگر از جنس نظامهای فروپاشیده را نهتنها برهمزده، بلکه سبب تبدیل تهدیدها به فرصتهای جدید شده و هزینه ۷۰۰۰ میلیارد دلاری بیثمر در منطقه خاورمیانه روی دست ترامپ گذاشته است.
به اعتقاد جمعیت جانبازان، خروج یا به عبارت صحیحتر اخراج آمریکا از منطقه، حداقل پیامدی است که جمهوری اسلامی بر نظام رو به افول سلطه و شیطان بزرگ تحمیل کرد.
اعضای شورای هماهنگی جمعیت جانبازان تکاپوی فشرده مجلس و دولت برای به تصویب رساندن لایحه بودجه ۹۸ را اقدامی حساس و ارزشمند خوانده و خاطرنشان کردند: جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن چند برابری قیمتها، وظیفه سنگینی را بر دوش دولت و نمایندگان مجلس قرار میدهد تا با حداکثر توان خود ظرفیتهای قانونی مجلس، سیاستهای مالی، پولی و بانکی را به نفع اکثریت جامعه ساماندهی و تنظیم کنند.
جمعیت جانبازان با انتقاد از پدیده فرار مالیاتی و تمرد شرکتهای دولتی و خصوصی در بازگرداندن منافع حاصل از صادرات و ناکارآمدی دولت در امر نظارت و دفاع از حقوق مردم، تأکید کرد: این موضوع باید یکی از مطالبات جدی مجلس در حوزه نظارت و اجرای بودجه سال آتی باشد. پرهیز رئیسجمهور و دولتمردان از طرح دوقطبیهای ملالآور و بیحاصل باهدف فرعی کردن مسئله گرانی، بیکاری و اقتصاد مقاومتی انتظار بهحق این دوره گذار است.
این جمعیت ضمن ابراز خرسندی از پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قوه قضاییه، مطالبه مردم را با توجه به دستاندرکار بودن برخی از نزدیکان شخصیتهای اجرایی کشور در این مفاسد و نیز اختلاسهای نجومی در قراردادهای نفتی و به حراج گذاشتن شرکتهای دولتی در جریان واگذاریهای انجامشده، رسیدگی ویژه قوه قضاییه به این پروندهها فراتر از روال رسیدگیهای معمول خواند و خواستار توجه ویژه قوه قضاییه به این موضوعات شد.
جمعیت جانبازان در این نشست، از سید حسن نصرالله بهعنوان اسوه بلند مقاومت یاد کرد و بابیان اینکه فریاد بلند او علیه تهدیدات و اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی، ناشی از شناخت دقیق رهبر حزبالله لبنان نسبت به ظرفیتهای جبهه مقاومت منطقه و نقاط آسیبپذیر دشمن صهیونیستی است، یادآور شد: دستیابی مبارزان به شیوههای نو و بهکارگیری فناوریهای جدید در مبارزه با زیادهخواهیهای جبهه عبری، غربی، عربی منطقه پدیدهای است که مقتدرانه امکان تحرک عملیات در زمان و مکان را در اختیار جبهه مقاومت قرار میدهد و دایره نفوذ و عمل صهیونیستها را محدود و محصورتر میکند.
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