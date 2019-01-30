به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست در جلسه شورای معادن استان که با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، با اشاره به لزوم نهادینه کردن نگرش سیستمی در اجرای برنامه‌های استان، اظهار کرد: راه توسعه استان قم پرهیز از بخشی نگری است.

وی دریاچه نمک قم را یکی از ظرفیت های بزرگ استان دانست و اضافه کرد: احداث راه دسترسی به دریاچه نمک و ایجاد بستر جذب سرمایه گذار در این دریاچه از رویکردهای مهم استان است که در ارتقاء وضعیت گردشگری، اقتصادی و افزایش اشتغال نقشی تأثیرگذار دارد.

استاندار قم به بحث معادن شن و ماسه در قم اشاره کرد و افزود: به دلیل قیمت پایین این محصول برداشت از معادن قم بیش از معادن دیگر استان‌های کشور است.

رئیس شورای معادن استان قم با تأکید بر مزیت وجود معادن سنگ‌های قیمتی در قم، ادامه داد: لازم است تا با صدور مجوزهای لازم برای احداث شهرک تخصصی سنگ‌های قیمتی در قم، محلی برای عرضه و فروش این صنعت ارزشمند در قم ایجاد شود.

تفویض ۷۰ درصد اختیارات مربوط به معادن به استان‌ها

در این جلسه همچنین معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به ظرفیت های اقتصادی بخش معدن و مزیت های استان قم در این زمینه، تصریح کرد: ایجاد هر شغل معدنی، باعث ایجاد ۷ شغل غیر مستقیم خواهد شد و با توجه به پتانسیل حوزه معدنی در این استان، فعالان این حوزه باید در این زمینه بیشتر تلاش کنند.

جعفر سرقینی با بیان اینکه اختیار ماده ۲۴ قانون معادن به استان‌ها واگذار شده است، ادامه داد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان می‌تواند برای توسعه و رونق صنعت از این ظرفیت قانونی استفاده کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۷۰ درصد اختیارات مربوط به معادن به استان‌های کشور تفویض شده و امکان رونق و پویایی این بخش در تمام استان‌های کشور ایجاد شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان حساسیت وزارت صمت درباره دریاچه نمک، خاطرنشان کرد: استخراج منابع ارزشمند این معدن بزرگ باید همراه با ارزش‌ افزوده بوده و هزینه‌های ناشی از سرمایه‌گذاری را جبران کند.

لازم به ذکر است در ادامه این جلسه استاندار قم و معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از یک نمایشگاه سنگ‌های تزیینی و انگشترسازی استان بازدید کردند.