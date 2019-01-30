  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۰۲

تلویزیون آلمان:

اجرایی شدن ساز و کار ویژه مالی چند هفته زمان می‌برد

اجرایی شدن ساز و کار ویژه مالی چند هفته زمان می‌برد

تلویزیون آلمان در گزارشی اعلام کرد که در صورت نهایی شدن سازو کار ویژه مالی اروپا و ایران اجرای آن از سوی تهران چند هفته زمان می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون آلمان، تلاش برای نهایی شدن ساز و کار مالی ویژه میان ایران و اروپا در حالی همچنان ادامه دارد که شواهد نشان می دهد موانع به ظاهر جدیدی در این مسیر بروز پیدا کرده است. 

قرار است در سایه این ساز و کار مالی که در اصل تلاش سه کشور اروپایی برای تداوم و برقراری توافق هسته ای ۲۰۱۶ ایران است؛ مبادلات تجاری و اقتصادی میان شرکت های ایرانی و اروپایی با سهولت بیشتری انجام شود. 

از سوی دیگر برخی از رسانه های آلمان گزارش داده اند که یک کارشناس بانکداری از آلمان ریاست ساز و کار مالی ویژه اروپا و ایران را در دست دارد. 

تلویزیون آلمان همچنین تاکید کرد که در صورت نهایی شدن ساز و کار ویژه ایران و اروپا اجرای آن از سوی تهران چند هفته بطول خواهد کشید.

کد مطلب 4528542
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها