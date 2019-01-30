به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون آلمان، تلاش برای نهایی شدن ساز و کار مالی ویژه میان ایران و اروپا در حالی همچنان ادامه دارد که شواهد نشان می دهد موانع به ظاهر جدیدی در این مسیر بروز پیدا کرده است.

قرار است در سایه این ساز و کار مالی که در اصل تلاش سه کشور اروپایی برای تداوم و برقراری توافق هسته ای ۲۰۱۶ ایران است؛ مبادلات تجاری و اقتصادی میان شرکت های ایرانی و اروپایی با سهولت بیشتری انجام شود.

از سوی دیگر برخی از رسانه های آلمان گزارش داده اند که یک کارشناس بانکداری از آلمان ریاست ساز و کار مالی ویژه اروپا و ایران را در دست دارد.

تلویزیون آلمان همچنین تاکید کرد که در صورت نهایی شدن ساز و کار ویژه ایران و اروپا اجرای آن از سوی تهران چند هفته بطول خواهد کشید.