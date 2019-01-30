ژورنال‌ مدولباس ایرانی-اسلامی در عرصه جهانی مخاطب دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کارگروه مد و لباس کشور، عباس جهانگیری مدیر انتشارت بین المللی حافظ با بیان اینکه ژورنال های مد و لباس ایرانی، اسلامی در عرصه جهانی طرفداران زیادی دارد، گفت: ژورنال های مد و لباس ایرانی بخصوص در کشورهای سردسیر مانند روسیه طرفداران بسیاری دارد. در کشور های سردسیری که مردم دارای پوشش کاملی هستند از مدل ها و لباس های ایرانی استقبال بی نظیری می کنند به طوری که مردم این کشورها خود اذعان می کنند که از طرفداران مد ولباس ایرانی هستند.

وی افزود: به عنوان مدیر یک انتشارات بین المللی، تاکنون در نمایشگاه های مختلف کتاب در کشورهایی همچون روسیه ، بلاروس، آلمان، ایتالیا، مسکو شرکت کرده ام و تنها هدفم ازاین سفرها اعتلای فرهنگ ایرانی و معرفی هنر غنی ایرانیان به جهانیان از طریق انتشار کتاب است. ژورنال های مد و لباس ایرانی چاپ شده توسط انتشارات بین المللی حافظ در نمایشگاه های متعدد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شده است بخصوص در نمایشگاه کتاب مسکو که دوسال پیش شرکت کردم کتاب های منتشر شده از مد و لباس ایرانی را به همراه آثاربرگزیده های جشنواره فجر به نمایش گذاشتم که مورد استقبال مردم این کشورها قرار گرفت.

جهانگیری با بیان اینکه ژورنال های مد و لباس ایرانی در کشورهای سردسیر طرفداران بسیاری دارد، تصریح کرد: در کشور های سردسیر که مردم دارای پوشش کاملی هستند از مدل ها ولباس های ایرانی استقبال بی نظیری می کنند به طوری که مردم این کشورها خود اذعان می کردند که از طرفداران مد ولباس ایرانی هستند.

وی درباره فعالیت های انتشارات بین المللی حافظ چنین اظهار داشت: انتشارات بین المللی حافظ، تاکنون ۲۷جلد ژورنال شیما مد ولباس ایرانی ششمین جشنواره بین‌المللی فجر را چاپ کرده است. شش عنوان ژورنال شیما نیز ازبرگزیدگان هفتمین دوره برگزاری جشنواره بین‌المللی مد ولباس فجر دریافت کرده ایم که در حال چاپ است.انتشارت بین المللی حافظ برای سال آینده نیز چاپ ژورنال های برگزیدگان هشتمین جشنواره بین‌المللی فجر را در دستور کار خود قرار داده است.

تاکنون ژورنال های کیف و کفش چرمی و سنتی نیز توسط انتشارات بین المللی حافظ به چاپ رسیده است.امسال انتشارات بین المللی حافظ به صورت تخصصی وارد حوزه کودک و نوجوان شده است و قرار است ژورنال های برگزیدگان دومین جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان را نیز منتشر کند.

جهانگیری بیان کرد: "شیما" شناسه یکپارچه مد و لباس ایرانی است که می تواند در ثبت آثار طراحان و برگزیدگان جشنواره های متعدد و جلوگیری از کپی کاری و طرح های تکراری فعالان حوزه مد ولباس موثر باشد.

انتشارات بین المللی حافظ بابیش از ۵۵ سال سابقه نشردرحوزه سبک زندگی، هنر وصنایع دستی با عنوان دنیای هنر و همکاری با بنیاد ملی مد و لباس و تعداد زیادی از هنرمندان و طراحان پارچه و لباس و چاپ ۹۰۰ عنوان کتاب در زمینه های مختلف هنری امیدوار است خدمتی هرچند کوچک به هنرمندان کشور انجام داده باشد.

صادرات فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی در قالب کتاب و لباس

وی با بیان اینکه لباس مظهری از مظاهر فرهنگی کشورهای مختلف است، خاطرنشان ساخت: کتاب ارزان ترین متاعی است که در داخل کشور فروخته می‌شود، نیاز امروز حوزه مد ولباس کشور این است که فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی را بتوان در قالب کتاب و چاپ ژورنال های مد ولباس برای آگاهی مردم جهان صادر کرد. ایران دارای فرهنگ غنی و اصیلی است که مردم جهان با آن آشنا هستند اما در زمینه تلاش ها و فعالیت های حوزه مد ولباس ایرانی و اسلامی و فعالیت های کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور چندان آشنایی ندارند نیاز هست که در زمینه چاپ ژورنال های مد و لباس ایرانی، اسلامی وارد میدان عمل شویم و در نمایشگاه های کتاب کشورهای مختلف شرکت کنیم. فرهنگ ایرانی برگرفته از سنن، آیین، مذهب و زبان است که توانسته است درمیان اقوام به اصولی نسبتا واحد برسد. مساله پوشش به عنوان شان انسانی نمودی از هویت فرهنگی به شمار می رود که می توان این فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی را در قالب لباس و کتاب منتشرکرد و به جهانیان صادر کرد.

مدیر انتشارات بین المللی حافظ با بیان اینکه پتانسیل های زیادی در زمینه اشتغالزایی و راه اندازی کسب و کارهای خانگی در حوزه مد و لباس وجود دارد، افزود: لباس مردم یک جامعه مانند همه پدیده های فرهنگی دیگر، اطلاعات فراوانی از فرهنگ، تفکر، جامعه، تاریخ و تمدن مردم آن کشور در اختیار مردن سایر ملل و کشورهای دیگر قرار می دهد.

گردش مالی ۲۰ هزار میلیارد دلاری مد و لباس در جهان

به غیر از هنرمعماری، ادبیات، شعر و موسیقی، و سایر هنرها، هنر پوشش و مد یکی از هنرهای مطرح در کشورهای دیگر است، هنر صنعت مد و لباس در کشورهای مختلف از جمله ترکیه، فرانسه، ایتالیا و.... جزو چند صنعت برتر جهان است و سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد دلار در جهان گردش مالی دارد.چاپ ۲۷ جلد ژورنال مد ولباس ایرانی اسلامی که با مشارکت بنیاد ملی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و طراحان و پیشکسوتان به چاپ می رسد و در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد می تواند در بحث اشتغالزایی و راه اندازی کسب و کارهای خانگی کمک زیادی به مردم کشورمان کند.ترغیب فعالان حوزه مد و پوشاک جزو اصلی ترین اهداف انتشارات بین المللی حافظ به شمار می‌رود.

اهمیت چاپ ژونال های برگزیدگان جشنواره مد ولباس فجر

وی بیان کرد: تشویق هرشخصی در رابطه با هر شغلی که دارد و هر کاری که در جامعه برای به حرکت درآمدن چرخ تولید کشور انجام می دهد باعث ایجاد انگیزه آنها می شود.در واقع چاپ ژورنال های برگزیدگان جشنواره مد ولباس فجر یک نوع تشویق برای آنان محسوب می شود، زیرا طراحان مد ولباس در جامعه به توجه نیاز دارند، توجه با این قشر از جامعه باعث ایجاد انگیزه و خلاقیت درآثار طراحان می شود.حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد ولباس با مدیریت و ارتباط قوی که داشتند باعث ترغیب انتشارات بین المللی حافظ به چاپ ژورنال های مد و لباس ایرانی و اسلامی شدند.تاقبل از ایشان این انتشارات فعالیت کمرنگی در زمینه چاپ و توزیع ژورنال های مد و لباس اسلامی داشت.

جهانگیری گفت: افزایش قیمت کاغذ و فضای مجازی دورقیب ژورنال های مد و لباس است که مانع چاپ وتکثیر مد و پوشش ایرانی و اسلامی در جامعه می شود و شاید دیگر چاپ ژورنال های مد ولباس مقرون به صرفه نباشد. اما انتشارات بین المللی حافظ با ایده ای که از دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس گرفته است هنوزبه چاپ و انتشار ژورنال های مد و لباس ایرانی ادامه می دهد. تاکنون هفت جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر از سوی کارگروه ساماندهی مد لباس برگزار شده است و ژورنال های برگزیدگان هر دوره به چاپ رسیده است. انتشارات بین المللی حافظ تنها مرجعی است که در زمینه چاپ آثار برگزیدگان جشنواره مد ولباس فجر با کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری می کند. اطلاع رسانی اخبار مد و لباس کشوربه مردم بسیار مهم است. مردم باید بدانند که چه ژورنال هایی در زمینه مد ولباس باخط فکری دینی ،میهنی چاپ می شود.

وی افزود: قیمت ژورنال های مد و لباس ایرانی اسلامی در مقایسه با کشورهای غربی، چندان گران نیست. ارزانی ژورنال های ایرانی به این دلیل است از صفر تاصد تمام طرح های مد ولباس فجر مراحل پرهزینه و عکاسی توسط بنیاد مد و لباس تهیه می شود و طرح های آماده برای چاپ به انتشارات حافظ ارسال می شود هزینه ها آنقدر کم می شود که قیمت ژورنال های چاپی متناسب با جیب مردم می شود و آنها می توانند ژورنال مد ولباس را بخرند و کسب و کار خانگی پر درآمدی راه اندازی کنند.در تمام دنیا، ژورنال های مشابه ژورنال های ایرانی با قیمت های بسیار گزاف چاپ و فروخته می شود.به عنوان مثال ژورنال های ایرانی ممکن است به قیمت بیست هزار تومان در داخل کشور به فروش برسد در صورتیکه قیمت تمام شده مشابه ژورنال خارجی معادل دویست هزار تومان باشد.