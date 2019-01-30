به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیئت دولت در تشریح وضعیت سال آبی ۹۷ و ۹۸ تاکنون در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: وضعیت بسیار خوب بوده است و عمده‌ترین بارش‌ها را هم در استان خوزستان داشتیم. نزولات آسمانی طی سال اخیر آبی، پنج برابر آنچه تا به حال بارش داشته‌ایم، بوده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه طی برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این میزان نزولات آسمانی وارد سدهای بزرگ ما می‌شود. ما ورودی ۶ هزار و ۸۰۰ متر مکعب در ثانیه را در مخزن سد «کرخه» داشتیم، همچنین ورودی آب در مخزن سد «دز» ۵ هزار و ۳۰۰ متر مکعب در ثانیه بوده است.

وزیر نیرو خاطر نشان کرد: اگر برنامه ریزی ها از قبل انجام نمی شد و پیش بینی ها انجام نمی‌گرفت، روند یابی سیل و تسکین دادن آن به این خوبی انجام نمی شد، در حالی‌که این ورودی های خوب را داشتیم، باید خروجی سدهای ما کمتر از ۴۰۰ متر مکعب بر ثانیه باشد.

اردکانیان همچنین اظهار کرد: البته به پایین دست سد خسارتی رسیده که اگر پیش بینی ها از قبل انجام نمی شد خسارات وسیع مالی و احیانا جانی هم می داشتیم که خوشبختانه این اتفاق رخ نداده است.

وزیر نیرو یادآور شد: همکاران ما در استانها فعال هستند و با توجه به مسئولیتی که در قضیه مدیریت بحران بر عهده آنهاست، آمادگی کامل برای باز کردن معابر را دارند.

اردکانیان خاطر نشان کرد: ممکن است رودها که سیلابی می شوند افزایش کدورت آب را داشته باشیم که طبیعتاً چون کیفیت آب آشامیدنی برای ما اولویت است و خط قرمز ماست، هر کجا لازم باشد، سعی می کنیم قطعی موقت داشته باشیم، تعمیرات لازم را انجام دهیم و آب آشامیدنی را به طرق دیگر به مردم برسانیم اما در این وضعیت نیستیم.

وی با طرح اینکه بارندگی و روان آب‌ها در سال آبی مد نظر است، افزود: امروز پس از تجربه خشکسالی سالیان متمادی، خاک رطوبت کافی را از دست می دهد و با نزولات بعدی هم ابتدا صرف جبران رطوبت از دست رفته آب می شود و وقتی خاک سیراب شد، روان‌آب شکل می گیرد.

وزیر نیرو بیان کرد: اینکه نزولات افزایش یافته، روان‌آب ما به همین میزان افزایش نیافته است و خوشبختانه نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داریم اما بنا بر تاکید رئیس‌جمهور، وزارت نیرو برنامه ریزی خود را برای سال آبی ۹۷ و ۹۸ و سال برقی ۹۸ بر این فرض قرار داده که شرایط ما مانند سال قبل است تا غافلگیری نداشته باشیم. مردم هم صرفه جویی ها را به ویژه در برق داشته باشیم تا تابستان آینده را به خوبی پشت سر بگذرانیم.

اردکانیان در مورد توزیع عادلانه آب تصریح کرد: تکلیف تخصیص موضوع آب را قانونگذار مشخص کرده است و قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، مسئولیت تخصیص آب را بر عهده وزارت نیرو گذاشته و تمامی طرح های انتقال با مجوز تخصیص صورت گرفته است اما طبیعی است که وقتی یک دوره بلند خشکسالی را پشت سر می گذاریم و در عین حال در بعضی مناطق هم کشت هایمان از یک الگوی مناسب تبعیت نمی کند و مهمتر از آن هنوز یک طرح آمایش سرزمین مصوب را در اختیار نداریم، این موضوع کم آبی را در مناطقی بیشتر احساس می کنیم.

وی ادامه داد: تکلیف این طرح زاینده رود را مشخص کردیم و می دانیم الگوی توسعه باید متناسب بر ظرفیت اکولوژیک مناطق باشد و موضوع آب یکی از مهمترین آنهاست و در دولت شورای عالی آب را برای ساماندهی کمی و کیفی کارون بزرگ و احیای زاینده رود تشکیل می دهیم.

وزیر نیرو گفت: با مشارکت دستگاه های مرتبط با موضوع آب و برنامه ریزی های لازم بر اساس آنچه هست و انجام می شود، اقدامات انجام می شود و تردید ندارم که مشکل جدی در این مناطق نخواهیم داشت و با مدیریت مصرف زمینه بروز مشکل در خشکسالی های آتی هم یا وجود نداشته باشد و یا کم باشد.