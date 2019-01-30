وزیر جهادکشاورزی به استان قزوین سفر می کند

فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر از سفر یکروزه وزیر جهادکشاورزی به استان قزوین به همراه معاونین و مدیران کل این وزارتخانه خبر داد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین افزود: در جریان سفر وزیر جهادکشاورزی به استان قزوین ۱۳۰ طرح عمرانی، تولیدی، کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۶۵۴ میلیارد و ۶۱۲ میلیون ریال افتتاح شده و به بهره برداری خواهد رسید.

خمسه بیان کرد: این طرح‌ها شامل ۹۰ طرح آب و خاک، ۱۸ طرح دام و طیور، ۷ طرح آبزی پروری و شیلات، ۶ طرح جنگل، مرتع و آبخیزداری، ۴ طرح توسعه باغ در اراضی شیبدار و تولیدات باغی، ۲ طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و سه طرح ذخیره سازی غلات، گلخانه و ترویجی است.

به گفته وی با بهره برداری از طرح‌های یاد شده برای ۵۵۴ نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.