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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۲۳

وزیر جهادکشاورزی به استان قزوین سفر می کند

وزیر جهادکشاورزی به استان قزوین سفر می کند

قزوین- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی برای افتتاح ۱۳۰ طرح عمرانی، تولیدی و کشاورزی فردا پنجشنبه به استان قزوین سفر می کند.

فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر از  سفر یکروزه وزیر جهادکشاورزی به استان قزوین به همراه معاونین و مدیران کل این وزارتخانه خبر داد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین افزود: در جریان سفر وزیر جهادکشاورزی به استان قزوین ۱۳۰ طرح عمرانی، تولیدی، کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۶۵۴ میلیارد و ۶۱۲ میلیون  ریال افتتاح شده و به بهره برداری خواهد رسید.

خمسه بیان کرد: این طرح‌ها شامل ۹۰ طرح آب و خاک، ۱۸ طرح دام و طیور، ۷ طرح آبزی پروری و شیلات، ۶ طرح جنگل، مرتع و آبخیزداری، ۴ طرح توسعه باغ در اراضی شیبدار و تولیدات باغی، ۲ طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و سه طرح ذخیره سازی غلات، گلخانه و ترویجی است.

به گفته وی با بهره برداری از طرح‌های یاد شده برای ۵۵۴ نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.

کد مطلب 4528551

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