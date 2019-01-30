آرامش رکن اصلی زندگی امروز/برای تحلیل مشکلات به دنبال مقصر نباشیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی ظهر چهارشنبه در دومین مجمع سلامت استان زنجان با بیان اینکه یکی از نیازمندی‌هایی که امروز باید به جد به دنبال آن بود، موضوع سلامت عمومی است که بی‌تردید برای رسیدن به این مهم، باید گفتمان عمومی را در جامعه ارتقا دهیم تا به اهداف‌مان در این زمینه دست یابیم، افزود: سلامت در عصر حاضر آیتم‌های مختلفی دارد که نیاز است به همه این موارد اهتمام ویژه داشته باشیم.

وی ضمن تبریک به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا، با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد موضوع سلامتی را از زندگی حذف کنیم، آن زندگی را نمی‌توان زندگی مطلوبی تلقی کرد، ادامه داد: در زندگی امروز که بیش از پیش ماشینی شده، آرامش رکن اصلی را ایفا می‌کند و سلامت مهم‌ترین آیتمی است که آرامش را به همراه دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه فارغ از مواردی چون آرامش، آیتم‌های دیگری نیز از جمله محیط و غذای سالم در نحوه زندگی افراد نقش تاثیرگذاری دارد، تصریح کرد: در حوزه سلامت که همه آحاد جامعه را در برمی‌گیرد، ضروری است همه در این زمینه ورود جدی داشته باشند.

خاتمی در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که در حوزه سلامت با آن دست به گریبان هستیم، به دنبال مقصر بودن به هنگام تحلیل مشکلات در این زمینه است، اظهار کرد: دین مبین اسلام در این زمینه همواره به این موضوع سفارش دارد که ابتدا از خود برای حل مشکلات شروع کنید چرا که اگر این تفکر در جامعه وجود نداشته باشد، نتیجه آن پیدایش روحیه خودبینی در افراد خواهد بود.

وی همچنین به موضوعات دیگری چون وجود بیش از ۹۰۰ حلقه چاه‌های غیرمجاز در استان، آلوده شدن محیط زیست به واسطه محصولات پلاستیکی و ... اشاره کرد و گفت: همه این موارد در حوزه سلامت یک دغدغه و نگرانی بزرگ به شمارمی‌رود که توجه نکردن به این موضوعات برای رفع آن می‌تواند مشکلات زیادی برای جامعه به همراه داشته باشد.