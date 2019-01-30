به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای استاندارد استان کرمانشاه اظهار داشت: تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی موظفند استاندارد را در حوزه‌های خود پیاده کنند.

وی با بیان اینکه امسال ایزو بر روی مولفه های توسعه پایدار به ویژه محیط زیست تمرکز کرده است، افزود: همچنین این سازمان در حوزه اهداف توسعه پایدار حتی به مقوله مبارزه با رشوه هم وارد شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به آمادگی این سازمان در تدوین استاندارد برای حوزه‌های مختلف بیان کرد: ما وظیفه اجرای استاندارد را بر عهده نداریم، بلکه دستگاه‌های مختلف موظف به رعایت استانداردها هستند و ما تنها نظارت می‌کنیم.

پیروزیخت با بیان اینکه زمین‌های بازی، آسانسورها و موتورخانه‌ها شامل استاندارد اجباری هستند، تصریح کرد: مسئولیت آسانسورها بر عهده ساختمانی است که در آن قرار دارد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به مرز سومار بیان داشت: گمرک رسمی این مرز با تاکید بر ایجاد واحد استاندارد باید راه‌اندازی شود، اما راهکار فعلی استقرار شرکت بازرسی در این بازارچه است.

رئیس سازمان ملی استاندارد عنوان کرد: همچنین مذاکراتی با کشور عراق برای استفاده از شرکت‌های بازرسی استاندارد ایرانی صورت گرفته است.

پیروزبخت با بیان اینکه ایران از تقلب بیشتر بی کیفیتی رنج می برد، تصریح کرد: تعداد استانداردهای اجباری در کشورهای پیشرفته بسیار کم است و باید به جایی برسیم که بیشتر استانداردها اختیاری باشند.

وی با بیان اینکه در مورد پیشنهاد استاندار کرمانشاه در مورد تجدید آیین نامه ۲۸۰۰ باید هماهنگی با نظام مهندسی صورت گیرد، گفت: در جهت استانداردسازی در استان کرمانشاه هرچقدر اعتبار در نظر گرفته شود ثمراتش به استان باز می گردد و باید به صورت ویژه به این مقوله نگاه کرد.