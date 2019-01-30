ثبت ۶۶۰ میلی متر بارندگی در ایلام طی سال زراعی جاری

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار دشت: جوشش چشمه ها و جاری شدن آب در دل طبیعت حکایت از روزهای پرباران در استان طی سال زراعی جاری دارد.

وی گفت: استان ایلام در دو سه روز گذشته بیشترین میزان بارش ها را تجربه کرده است.

میهن پرست تصریح کرد: در پی بارش های چند روز گذشته بیشتر مناطق مختلف استان تحت تاثیر سامانه پرقدرت بارشی قرار گرفت که صیدنظری چرداول با ۱۶۰ میلی متر بیشترین و مهران با ۴۸ میلی متر کمترین میزان بارش ها را داشتند.

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی ایلام افزود: از اول مهرماه تا آخر شهریور که به عنوان یک سال زراعی محسوب می شود، به عنوان مثال برای شهر ایلام میانگین بارش ۵۴۷ میلی متر است در صورتی که امسال تا این لحظه برای شهر ایلام ۶۶۰ میلی متر بارندگی ثبت شده است.

وی افزود: بارش باران در چند روز گذشته در شهر ایلام نیز ۱۳۹ میلی متر بوده است.