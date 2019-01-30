۹۹۵۷ ویژه برنامه در مازندران اجرا می شود/ اجرای ۴۰ تئاتر خیابانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین بابایی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه به واسطه انقلاب اسلامی وارد مسیر نور شده ایم اظهار داشت: پرچم ما توحیدی است و رهبر و مقصد ما واحد است و در اصول وحدت داریم.

وی با عنوان اینکه سلیقه ها سبب رشد و پویایی انقلاب اسلامی شود گفت: اگر نسبت به اصول انقلاب اسلامی اختلاف داشته باشیم ضربه خواهیم دید و یکی از اساسی ترین پایه های انقلاب اسلامی، اصل ولایت فقیه است.

سردار بابایی با تبریک گرامیداشت ایام دهه فجر و ۴۰ سال مقاومت و ایستادگی اظهار داشت: سپاه پاسداران به تبعیت از همه مردم با آمادگی خوبی وارد مراسم چهل سالگی انقلاب اسلامی شده است.

وی تصریح کرد: دشمنان سعی کردن سال قبل با طرح شورش گری و اوج آن در سال جاری به اهداف خود برسند اما با مقاومت و بصیرت مردم توطئه ها خنثی شده است و این نشان می دهد مقاومت مردم برابر تحریم ها، ترور و آسیب ها و فشارها بالا است.

فرمانده سپاه کربلا ادامه داد: برنامه اردوهای فرهنگی و جهادی، یادواره های شهدا با عنوان آبروی محله، مسابقات فرهنگی و ورزشی، افتتاحیه پایگاه های مقاومت و سالن های ورزشی به تعداد بیش از ۱۰۰ واحد، محرومیت زدایی و طرح های اقتصاد مقاومتی و همایش علمی، فرهنگی وبصیرتی از جمله برنامه ها است.

سردار بابایی، دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، نمایشگاه دستاوردهای بسیج، همایش محله پاک در ۱۳ محله پاکسازی شده، اجرای طرح کرامت از دیگر برنامه ها دهه فجر اعلام کرد.

وی افزود: طرح محله انقلاب جلوه خدمات رسانی بسیج به شمار می رود و در شش سال اجرای اقتصادی مقاومتی، ۲۵ هزار کارگاه اشتغال زایی در استان ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در ویژه برنامه گفتمان انقلاب، نخبگان و مخترعان بسیجی معرفی می شوند و در طرح ایران یاب برای حمایت از کالای ایرانی فرهنگسازی می شود.

فرمانده سپاه کربلا اجرای ۴۰ تئاتر خیابانی به مناسبت دهه فجر در ۴۰ نقطه از استان را از دیگر ویژه برنامه های دهه فجر برشمرد و گفت: دو هزار پروژه محرومیت زدایی و عام المنفعه در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید که شامل خانه های محرومان، جاده بین مزارع، طرح های اشتغال و غیره خواهد بود.

سردار بابایی گفت: کلید ۲۰۰ خانه محرومان ۱۹ بهمن ماه با حضور سردار غیب پرور به صاحبان آن تحویل داده می شود و این درحالی است که تا پایان تیرماه سال آینده شمار خانه های محروم احداث شده به ۷۴۶ واحد خواهد رسید.