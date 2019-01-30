۱۰۰ عنوان برنامه کودک دهه فجر در آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زاهدی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در قالب این ۱۰۰ عنوان ۳۰۰ برنامه پیش بینی شده است افزود: ختم ۴۰ صلوات، کتاب خوانی، افتتاح کتابخانه سیار، انتخاب ۴۰ لقب از القاب حضرت فاطمه(س) و اجرا در کارگاه‌های خوشنویسی، قصه گویی و نقاشی گروهی بر روی پارچه ۴۰ متری، کاشت اصله نهال از مهمترین برنامه هاست.

وی با بیان اینکه از این تعداد برنامه ۴۰ برنامه ویژه کودکان است خاطرنشان کرد: محور تمام فعالیت‌ها کتاب است و در برنامه‌ریزی برنامه‌های دهه فجر معرفی کتاب، شخصیتهای انقلابی، مشاعره فجر و قصه‌گویی با موضوع انقلاب متمرکز شده است.

زاهدی با اشاره به اهمیت توجه به محرومیت زادیی در طول ۴۰ سال انقلاب اسلامی گفت: کودکان از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در مناطق محروم هستند در این راستا برخی برنامه‌ها از جمله مسابقه داستان‌نویسی کوتاه و داستانهای ۲۲ کلمه ای با روایت بهار در مناطق حاشیه ای استان اجرایی می شود.

وی اجرای پازل شعارهای انقلابی، چهارمین همایش کبوتر کوچه ما را از دیگر برنامه های این کانون برشمرد و گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد مراکز کانون پنج مورد بود که امروز این میزان به ۲۳ مرکز افزایش یافته است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی از افتتاح موزه کودک همزمان با دهه فجر در استان خبر داد و افزود:: همزمان با افتتاح موزه، مرکز علوم و نجوم استان نیز کلنگ‌زنی می شود.

زاهدی ادامه داد: قبل از پیروزی انقلاب، کانون دارای یک کتابخانه سیار بود، ولی اکنون ۸ کتابخانه سیار داریم که علاوه بر ارومیه، تکاب و اشنویه نیز دارای کتابخانه سیار هستند و همچنین کانون قبل از پیروزی انقلاب، فاقد کتابخانه پستی بود ولی اکنون ۴ کتابخانه پستی در ارومیه، بوکان، مهاباد و پیرانشهر وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه اعضای کانون پس از انقلاب تاکنون بیش از ۱۰۰ نشان و عنوان بین‌المللی، کسب کرده‌اند، یادآور شد: قبل از پیروزی انقلاب ۲۴۱۹ متر مربع فضای کتابخانه‌ای در اختیار کودکان بود و اکنون این فضا بیش از ۱۱ هزار و ۴۰۰ متر مربع شده و بطور متوسط هر کتابخانه بیش از ۵۲۰ متر مربع فضا دارد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۳۰۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های کانون در اختیار اعضای کانون بوده و حدود ۲۰۰ هزار جلد کتاب در طول هشت ماهه سال جاری به امانت برده شده است.