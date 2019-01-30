  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۰

فرماندار بیرجند:

۱۳۴ پروژه در شهرستان بیرجند به بهره برداری می رسد

۱۳۴ پروژه در شهرستان بیرجند به بهره برداری می رسد

بیرجند- فرماندار بیرجند گفت: ۱۳۴ پروژه طی ایام دهه فجر در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برنامه های دهه فجر بیان کرد: طی این مدت ۱۳۴ پروژه در سطح شهرستان بیرجند به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۵۱۳ هزار و ۱۷۶ میلیون ریال از اعتبارات دولتی و ۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیون ریال مشارکت بخش خصوصی به بهره برداری می رسد.

ناصری با بیان اینکه سه پروژه توسط شهرداری بیرجند آماده افتتاح شده است، افزود: همچنین شش پروژه در حوزه آب و فاضلاب شهری افتتاح می شود.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه ۲۰ طرح از پروژه های بخش کشاورزی آماده بهره برداری است، افزود: همچنین ۲۴ پروژه در حوزه برق به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه طی این مدت ۴۷ طرح توسط دهیاری های بخش مرکزی اجرا می شود، گفت: ساماندهی ورودی روستاها، ایجاد فضای سبز، اجرای دیوار ساحلی و احداث سرویس بهداشتی از عمده این پروژه ها است.

ناصری با اشاره به پروژه های کلنگ زنی دهه فجر بیان کرد: طی این ایام سه پروژه شهری و سه پروژه روستایی کلنگ زنی می شود.

وی ادامه داد: عملیات گازرسانی به پنج روستای بخش مرکزی، عملیات احداث ۷۵ واحد مسکونی روستایی، کلنگ زنی مدرسه ۱۲ کلاسه مهرشهر و مدرسه سه کلاسه روستای چاج عملیات اجرایی آن ها در دهه فجر اغاز می شود.

کد مطلب 4528562

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها