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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۱

سرپرست میراث‌ فرهنگی استان سمنان:

کلیات اجرای ۵ طرح گردشگری در استان سمنان تصویب شد

کلیات اجرای ۵ طرح گردشگری در استان سمنان تصویب شد

سمنان - سرپرست اداره کل میراث‌ فرهنگی استان سمنان بابیان اینکه کلیات اجرای پنج طرح گردشگری تصویب شد، گفت: از این تعداد چهار طرح گردشگری مربوط به شرق استان سمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمال ظهر چهارشنبه در کارگروه تخصصی میراث فرهنگی استان سمنان به میزبانی استانداری بابیان اینکه کلیات اجرای پنج طرح گردشگری تصویب شد، ابراز داشت: با توجه به اینکه سیاست تغییر استان از معبر به مقصد طی سنوات اخیر کلید خورده است بنابراین می‌بایست محور برنامه‌ریزی‌ها به سمت رونق اقتصادی از راه گردشگری باشد.

وی بابیان اینکه استان سمنان سالانه پذیرای ۲۰ میلیون مسافر و زائر است، اضافه کرد: این ظرفیت بسیار مطلوبی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران در استان است که این طرح‌های گردشگری می‌تواند به تحقق آن بسیار کمک کند.

سرپرست اداره کل میراث‌ فرهنگی استان سمنان بابیان اینکه چهار طرح گردشگری به حوزه شرق استان تعلق دارد، ابراز داشت: مجتمع گردشگری امیریه شاهرود، ایجاد اکو کمپ رضاآباد بیارجمند، ایجاد هتل آپارتمان حسین‌آباد کالپوش و ایجاد یک مجتمع گردشگری در شاهرود از جمله این طرح‌ها را شامل می‌شود.

جمال بابیان اینکه در غرب استان سمنان ایجاد مجتمع گردشگری سلامت در سردره گرمسار پیگیری می‌شود، تصریح کرد: نزدیکی به پایتخت و برخورداری از ناوگان ریلی و جاده‌ای مطلوب ظرفیت ویژه‌ای برای معرفی این شهرستان به عنوان مقصد گردشگری است.

وی اضافه کرد: با توجه به موقعیت خاص استان سمنان و قرار گرفتن آن بین دو حرم بنابراین گردشگری محور توسعه را تشکیل می‌دهد که می‌بایست سند گردشگری ظرف شش ماه آینده تدوین و فرمانداران بر اساس آن اسناد فرادستی خود را ارائه دهند.

کد مطلب 4528563

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