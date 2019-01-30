  1. استانها
  2. فارس
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۵

نمایش روزهای بی قوام توسط حوزه هنری فارس اجرا می شود

نمایش روزهای بی قوام توسط حوزه هنری فارس اجرا می شود

شیراز- نمایش روزهای بی قوام نوشته ایوب آقاخانی و کارگرانی اصغر گروسی همزمان با جشن چهل سالگی انقلاب اجرا می شود.

اصغر گروسی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این نمایش در رابطه با چهل سالگی انقلاب است که روز شنبه ساعت 18در هنرشهر آفتاب  افتتاح می شود.

وی گفت: از تمامی هنرمندان و  هنردوستان دعوت می شود برای مشاهده تئاتر مذکور دعوت می شود.

کارشناس مسئول هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس بیان کرد: این تئاتر تا روز 22 بهمن ادامه داد و مجموعه 10 اجرا صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه این نمایش  به صورت همزمان در 30 استان و شهر اجرا خواهد شد، گفت: این تئاتر قسمتی از برنامه های چهل سالگی انقلاب حوزه هنری کشور است که واحد هنرهای نمایش حوزه هنری فارس نیز اقدام به اجرای آن می کند.

وی گفت: بازیگران این اثر شیماپورسهم الدین، علیرضا یقطین، سیدمحسن حسینی، محمد رئوفی، غزال رفیعی، مبینا خیری و اصغر گروسی هستند.

کارشناس مسئول هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس گفت: سایر عوامل این تئاتر نیز شامل طراح صحنه و لباس مرضیه شاهدی، مهندسی صدا احسان پور فرخ، موسیقی آوا رحمانیان،  مشاور کارگردان مسعود احمدی، نور و صدا مهرداد سهامی است.

کد مطلب 4528565

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها