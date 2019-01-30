نمایش روزهای بی قوام توسط حوزه هنری فارس اجرا می شود

اصغر گروسی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این نمایش در رابطه با چهل سالگی انقلاب است که روز شنبه ساعت 18در هنرشهر آفتاب افتتاح می شود.

وی گفت: از تمامی هنرمندان و هنردوستان دعوت می شود برای مشاهده تئاتر مذکور دعوت می شود.

کارشناس مسئول هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس بیان کرد: این تئاتر تا روز 22 بهمن ادامه داد و مجموعه 10 اجرا صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه این نمایش به صورت همزمان در 30 استان و شهر اجرا خواهد شد، گفت: این تئاتر قسمتی از برنامه های چهل سالگی انقلاب حوزه هنری کشور است که واحد هنرهای نمایش حوزه هنری فارس نیز اقدام به اجرای آن می کند.

وی گفت: بازیگران این اثر شیماپورسهم الدین، علیرضا یقطین، سیدمحسن حسینی، محمد رئوفی، غزال رفیعی، مبینا خیری و اصغر گروسی هستند.

کارشناس مسئول هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس گفت: سایر عوامل این تئاتر نیز شامل طراح صحنه و لباس مرضیه شاهدی، مهندسی صدا احسان پور فرخ، موسیقی آوا رحمانیان، مشاور کارگردان مسعود احمدی، نور و صدا مهرداد سهامی است.