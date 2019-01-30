رئیس دانشگاه علامه عضو کمیته ملی آموزش عالی یونسکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، در حکم حسین سلیمی آمده است: «با توجه به سوابق و تجارب جنابعالی در حوزه آموزش عالی به‌ موجب این حکم به عضویت کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در تحقق اهداف کمیته مذکور به‌ ویژه گسترش تعامل با نهادهای علمی و بین‌المللی ازجمله سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو)، همچنین معرفی توانمندی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های علمی و آموزشی کشور، ارتقا مرجعیت علمی و آموزشی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان، مشارکت در تدوین و اجرای راهبردهای آموزش عالی کشور به‌ منظور ارتقا شاخص‌های کیفی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و نهادهای پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی موفق و موید باشید.»