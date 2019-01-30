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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۶

مدیرکل استاندارد فارس:

توجه به برچسب های انرژی لوازم خانگی ضروری است

توجه به برچسب های انرژی لوازم خانگی ضروری است

شیراز – مدیرکل استاندارد استان فارس گفت: مردم در هنگان خرید لوازم خارجی به برچسب های انرژی توجه ویژه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد فارس مرتضی رهنما افزود: در حال حاضر استانداردهای تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسپ انرژی تجهیزات انرژی بر بویژه لوازم خانگی مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد می باشد.

وی تصریح کرد: برچسپ انرژی مصرف کنندگان را با میزان کارایی مصرف انرژی وسایل انرژی بر آشنا می سازد. بخشی از برچسپ انرژی مقایسه ای حروف لاتین از A تاG و در برخی استانداردها نظیر وسایل برودتی خانگی ( یخچال و فریزر ) از A+++ تا D  و هفت رنگ از سبز تا قرمز مشخص شده که هر حرف و هر رنگ نشان دهنده مرتبه ای از مصرف انرژی وسیله است.

مدیرکل استاندارد استان فارس یادآور شد: حرف A و رنگ سبز پر رنگ نشانگر کمترین مصرف انرژی و بیشترین کارایی وسیله و حرف G  و رنگ قرمز نشانگر بیشترین مصرف و کمترین کارایی وسیله می باشد.

رهنما گفت: بدین ترتیب مصرف کنندگان با دیدن برچسب رتبه انرژی از میزان مصرف انرژی و کارایی وسیله آگاه میشوند و میتوانند وسیله کم مصرف را نسبت به وسایل مشابه تشخیص داد.

وی افزود: استفاده از برچسب انرژی فواید گوناگونی برای مصرف کنندگان این وسایل از جمله انتخاب درست و آگاهانه در هنگام خرید، آگاهی از میزان کارایی و بازدهی ، بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی، کاهش انرژی مصرفی، کاهش بار اقتصادی و کاهش آلودگی محیط زیست دارد.

کد مطلب 4528568

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