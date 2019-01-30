«کمدی الهی؛ جلد برزخ» به اجرای پایانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، نمایش «کمدی الهی؛ جلد برزخ» به کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی که از روز سه‌شنبه ۲۵ دی در سالن ناظرزاده‌کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته بود با آسیب‌دیدگی مجید کشاورز بازیگر نمایش از ناحیه دست و در حین اجرا، امروز چهارشنبه ۱۰ بهمن با آخرین اجرای خود میزبان تماشاگران خواهد بود.

نمایش «کمدی الهی؛ جلد برزخ» در حالی که قرار بود تا روز جمعه ۱۲ بهمن ادامه داشته باشد به دلیل آسیب‌دیدگی مجید کشاورز در نقش زنِ قصه از ادامه اجراها باز ماند و به خط پایان رسید. این بازیگر سه روز پیش در حال بازی روی صحنه، آسیب دید و از ناحیه دست دچار آسیب جدی شد به طوری که با وجود نقشِ دشوار و فیزیکالی که بر عهده داشت، طی سه شب گذشته با دستِ آتل‌بندی‌شده روی صحنه به ایفای نقش پرداخت.

نمایش کمدی «الهی؛ جلد برزخ» با اقتباسی آزاد از «کمدی الهی»، اثر سترگ دانته شکل گرفته است و غیر از کشاورز، رضا دریایی و بهرام عباسی‌فرد هم در این اثر نمایشی بازی می‌کنند.

ابراهیم پشت‌کوهی پیش از این،«کمدی الهی؛ جلد دوزخ» را در سالن موزیکاتئاتر باکو (آذربایجان) روی صحنه برده بود.

علاقه‌مندان به تماشای «کمدی الهی؛ جلد برزخ»، فقط امروز چهارشنبه ۱۰ بهمن، ساعت ۱۸:۳۰ می‌توانند در اجرای پایانی این نمایش به سالن ناظرزاده‌کرمانی تماشاخانه ایرانشهر مراجعه کنند.