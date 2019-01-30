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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۰۶

دومین مدار کاوشگر «پارکر» دور خورشید آغاز شد

دومین مدار کاوشگر «پارکر» دور خورشید آغاز شد

کاوشگر « پارکر» متعلق به ناسا قرار است برای دومین بار دور خورشید مدار بزند و از فاصله ۱۵ میلیون مایلی این ستاره گذر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، کاوشگر «پارکر» متعلق به ناسا دومین مدار خود دور خورشید را آغاز کرد.

این کاوشگر در ماه آگوست ماموریت تاریخی خود را برای نزدیک شدن به خورشید آغاز کرد و در ماه نوامبر نخستین مدار خود را دور این ستاره تکمیل کرد.

پارکر با سرعت ۲۱۳ هزار مایل برساعت حرکت کرد و به فاصله ۱۵ میلیون مایلی سطح خورشید پرواز کرد و اکنون قرار است کاوشگر دوباره این فرایند را تکرار کند.

ناسا اعلام کرده کاوشگر پارکر اکنون در مسیر دومین دیدار نزدیک با خورشید قرار داد که در ۴ آوریل انجام می شود.

کاوشگر مذکور طی ۷ سال آتی در کل ۲۴ بار دور خورشید مدار می زند  و هر بار به سطح آن نزدیکتر می شود.

دومین چرخش پارکر بار دیگر در فاصله۱۵ میلیون مایلی خورشید انجام می شود.

کد مطلب 4528570

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