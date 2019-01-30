نباید به نام جشن انقلاب ضد ارزش ترویج شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی پیش از ظهر چهارشنبه در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم با اشاره به ورود به چهل و یکمین سال انقلاب، گفت: باید قدردان انقلاب باشیم؛ این انقلاب خدمات فراوانی از مباحث عمرانی تا عرصه بین المللی داشته است؛ ما فراموش نمی‌کنیم که در چه وضعی از نظر امکانات بودیم، فراموش نمی‌کنیم دیگران برای این کشور تصمیم می‌گرفتند، اما امروز همه اعتراف دارند بدون نظر ایران هیچ تصمیمی در منطقه گرفته نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه ما برای اسلحه به غرب التماس می‌کردیم اما امروز موشک نقطه زن داریم، ابراز داشت: ما امروز موشک با برد دو هزار کیلومتر داریم؛ در بحث نانو، در سلول بنیادین و در بحث هسته‌ای این همه پیشرفت کردیم که همه با خودباوری جوانان این کشور حاصل شد؛ همچنین از نظر عمرانی نیز بحمدالله در اکثر روستاها امکانات وجود دارد؛ البته هنوز به آن نقطه مطلوب نرسیدیم که باید تلاش شود.

این مرجع تقلید با اشاره به بعضی از برنامه‌های سالگرد پیروزی انقلاب اظهار داشت: باید این ایام را گرامی داشت؛ اما توجه داشته باشیم این انقلاب، اسلامی بود و برای برقراری ارزش‌ها، نه اینکه به نام جشن انقلاب، ضد ارزش ترویج شود؛ اطلاع دادند که در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر عمل ضد ارزش انجام شده که مایه تأسف است.

وی وضعیت معیشت مردم را بسیار نگران کننده دانست و افزود: این مردم جان دادند، خون دادند، چرا باید در رنج باشند؟، تا چه زمانی باید رنج بکشند؟ چرا به مردم رسیدگی نمی‌کنید؟ چرا مدیریت ضعیف است؟ چرا عده‌ای با کم‌کاری خودشان، مردم را نسبت به نظام و انقلاب بدبین می‌کنند؟ بروید به این مردم، به قشر ضعیف خدمت کنید؛ به داد مردم برسید؛ با پشت میز نشستن کار درست نمی‌شود؛ این تبعیض ها را بردارید.