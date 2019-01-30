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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۳

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد

دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: دمای هوا طی روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری در این استان کاهش می یابد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد، اظهار داشت: دمای هوا طی روزهای پنج شنبه و جمعه کاهش می یابد.

وی عنوان کرد: دمای هوا در شهرکرد به منفی هشت درجه سانتی گراد رسیده است.

 مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل ها و نقشه های هواشناسی برای امروز جوی نسبتا پایدار همراه با افزایش ابر در استان پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: روزهای پنج شنبه و جمعه با عبور امواج ضعیف، افزایش ابر و گاهی وزش باد نسبتا شدید انتظار می رود.

کد مطلب 4528574

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