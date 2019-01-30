به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل بابازاده ظهر چهارشنبه در دیدار با کارکنان بسیج دانشجویی استان اردبیل تصریح کرد: از مهمترین دستاوردهای انقلاب بزرگ اسلامی ولایتمداری و استکبار ستیزی بوده و در راستای تحقق اصول موجود نیازمند عزم جدی و عمومی اقشار مختلف مردم و مسئولان هستیم.

وی افزود: با اتحاد عمومی و بصیرت لازم می‌توان از گذرگاه‌های سخت و فشارهای شدید دشمنان عبور کرد و در راستای پاسداری از دستاوردها و خون شهدا به موفقیت دست یافت.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل یادآور شد: هوشمندی و بصیرت جوانان برای آگاهی از توطئه‌ و هجمه‌های وسیع فرهنگی و روانی دشمنان ضروری بوده و باید با توجه به اصول موجود از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی دفاع کرد.

بابازاده ادامه داد: در طول تاریخ انقلاب اسلامی دانشجویان نیز نقش محوری خود را ایفا کردند تا با تحلیل مسائل روز و علم اندوزی در رفع موانع و کمبودهای موجود به وظیفه خطیر خود در دوران ابتدایی انقلاب و دفاع مقدس عمل کنند.

به گفته وی پشتیبانی و حمایت همه جانبه دانشجویان در کنار دیگر اقشار مردم باعث اهتزاز پرچم مقدس کشورمان در تمامی عرصه‌ها شده و عزت و استقلال کشورمان را مدیون سخت کوشی و پشتیبانی همه جامنبه مردم از نظام و انقلاب و ایثارگری و فداکاری شهدا هستیم.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل در پایان یادآور شد: دستیابی به کشوری مقتدر و باصلابت و برخورداری از امنیت مثال زدنی به سادگی محقق نشده و در ادامه راه نیز با پاسداری از خون شهیدان و آرمان‌های انقلاب مانع از دستیابی استکبار به اهداف شومشان خواهیم شد.