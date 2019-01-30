بغدادوارد هیچ محور ضد ایرانی نمی شود/از بازگشت سوریه حمایت میکنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمد علی الحکیم» وزیر خارجه عراق در جریان دیدار با سرگئی لاوروف همتای روسی خود تاکید کرد: موضع عراق کاملا مشخص و آشکار است و عراق وارد هیچ محوری علیه ایران نمی شود.

الحکیم در خصوص سوریه تصریح کرد: عراق از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب حمایت می کند.

وی در ادامه افزود: ما در جریان این نشست به صورت مفصل در خصوص مبارزه با تروریسم در سوریه رایزنی کردیم. اتحاد سوریه عنصر اصلی برای وجود یک کشور مستقل با حاکمیت کامل است. ما هم چنین در خصوص فلسطین و ایران و همکاری های نظامی میان بغداد و مسکو رایزنی کردیم.

الحکیم تاکید کرد: روابط عراق و روسیه خوب است و ما تلاش داریم این روابط را در زمینه های مختلف تقویت کنیم.

لاوروف نیز در جریان این کنفرانس خبری تاکید کرد: اجرای قطعنامه ۲۲۵۴ سازمان ملل برای حل بحران سوریه و همکاری برای از بین بردن تروریسم در این کشور ضروری است. ما در جریان این نشست بر ضرورت تضمین امنیت در مرزهای مشترک سوریه و عراق بعد از عقب نشینی آمریکا تاکید کردیم.

وی افزود: ما در جریان این نشست بر ضرورت آغاز به کار کمیته قانون اساسی برای دست یابی به یک راه کار برای حل بحران سوریه تاکید کردیم.