افزایش ۶۱ درصدی ظرفیت تولید آب شرب در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تخت‌شاهی ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح وضعیت و عملکرد چهل ساله انقلاب پرداخت و اظهار داشت: بهره‌برداری از تمام تاسیسات آب شرب اعم از تصفیه‌خانه‌ها، خطوط انتقال، منابع، سیستم‌های کنترل و غیره به عهده شرکت‌های آب و فاضلاب است.

وی افزود: اجرای طرح‌های تامین و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانایی و درخواست شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق وزارت نیرو به این شرکت‌ها تفویض می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه به مقایسه عملکرد شرکت از بدو تاسیس تا کنون پرداخت و بیان داشت: در سال ۷۲ تعداد کل شهرهای تحت پوشش تاسیسات آب شهری استان ۱۶ شهر بود که این آمار در سال ۹۷ با ۸۷ درصد رشد به ۳۰ شهر رسیده است.

وی یادآور شد: تعداد کل مشترکین آب در استان هنگام تاسیس در سال ۷۲ حدود ۱۳۰ هزار و ۳۳۲ مشترک بوده که در سال ۹۷ با ۱۹۹.۳ درصد رشد به ۳۹۰ هزار و ۱۴۸ مشترک رسیده است.

تخت‌شاهی ادامه داد: در سال ۷۲ تعداد چاه‌های در مدار بهره‌برداری ۹۳ حلقه بوده که با ۱۱۹ درصد افزایش در سال ۹۷ به ۲۰۴ حلقه رسیده است.

تولید ۱۵۴ میلیون مترمکعب آب در سال

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه در ادامه حجم تولید آب در شهرهای استان در بدو تاسیس شرکت را ۹۶ میلیون و ۱۰۰ هزار متر مکعب در سال عنوان کرد و بیان داشت: حجم تولید آب در سال ۹۷ با ۶۱ درصد رشد به ۱۵۴ میلیون و ۸۵۸ هزار متر مکعب در سال رسیده است.

این مسئول گفت: در طول این مدت نیز حجم فروش آب شهری استان ۶۳ مترمکعب در سال بوده که در سال ۹۷ با ۵۶ درصد رشد به ۹۸ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۸۹۰ متر مکعب در سال رسیده است.

وی ادامه داد: در سال ۷۲ طول خطوط انتقال و شبکه توزیع آب ۱۷۵۸ کیلومتر بوده که با ۱۰۳ درصد افزایش در سال ۹۷ به ۳۵۷۴ کیلومتر رسیده است.

تخت‌شاهی افزود: تعداد مخازن آب در دست بهره برداری از ۸۵ مخزن در سال ۷۲ به ۹۴ مخزن در سال ۹۷ رسیده که در این راستا نیز ۱۱ درصد رشد را شاهد هستیم.

وی یادآور شد: حجم مخازن آب در دست بهره برداری نیز با ۲۳۳ درصد رشد از ۹۱ میلیون ۸۴۶ هزار متر مکعب در سال ۷۲ به ۳۰۶ میلیون و ۷۰ هزار متر مکعب در سال ۹۷ رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه در حوزه تعداد ایستگاه‌های پمپاژ آب با رشد ۱۰۵ درصدی در حال حاضر ۳۹ ایستگاه داریم، گفت: ظرفیت این ایستگاهها از ۳۶۹ هزار و ۵۵۰ متر مکعب در شبانه روز در سال ۷۲ به ۵۸۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز در سال ۹۷ رسیده که رشد ۵۷ درصدی در این راستا داریم.

وی در ادامه تعداد تصفیه خانه‌های آب را با ۳۰۰ درصد رشد از یک واحد در سال ۷۲ به ۴ واحد در سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: همچنین تعداد آزمایشگاه‌ها طی این مدت با ۷۰۰ درصد رشد به ۸ واحد رسیده است.

شناسایی ۳۵ هزار انشعاب غیرمجاز آب

تخت‌شاهی در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: انشعابات غیرمجاز در شهرک‌های حاشیه ای کرمانشاه مانند شهرک کرناچی و نوکان رخ می دهد و در استان ۳۵ هزار انشعاب غیرمجاز داریم که حدود ۱۹ هزار مورد آن مربوط به شهر کرمانشاه است.

وی تصریح کرد: هر زمان شهرداری مجوز ساخت‌وساز را صادر کند ما مکلف به واگذاری انشعاب هستیم و بر اساس ماده ۸ قانون منع واگذاری خدمات و اراضی فاقد کاربری، وزارت نیرو موظف به ارائه هیچ‌گونه خدمات برای این اراضی نیست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه بیان داشت: تصفیه خانه شماره ۲ فاضلاب شهر پاوه با ظرفیت تصفیه ۱۷۰۰ مترمکعب فاضلاب در شبانه‌روز از پروژه‌های در دست اقدام است که کار آن به اتمام رسیده و در تلاش هستیم تا در اسفند ماه با حضور مقامات کشوری افتتاح شود.

وی مقدار هدر رفت آب در سطح کرمانشاه را نسبت به میانگین کشوری بیشتر اعلام کرد و گفت: حدود ۱۵ شهر استان دچار تنش آبی هستند.

تخت‌شاهی با بیان اینکه تصفیه خانه شهر جوانرود بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: تصفیه خانه هرسین و اسلام آباد و همچنین بخش لجن تصفیه خانه کرمانشاه آماده افتتاح هستند که در ایام دهه فجر به بهره برداری خواهند شد.

وی در خصوص مطالبات آب و فاضلاب شهری نیز گفت: حدود ۲۶ میلیارد تومان در مشترک‌های مختلف طلب داریم.