نوشابه های طبیعی گیاهی تولید شد/ بدون ماده مصنوعی و اسانس

مهدی اخباری مدیر فروش شرکت تولید کننده نوشابه های گیاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این شرکت دانش بنیان موفق شدیم اولین نوشابه کاملا طبیعی و بدون هر گونه مواد نگهدارنده را به تولید برسانیم.

وی افزود: این نوشابه فاقد رنگ مصنوعی بوده و عاری از مواد تثبیت کننده مانند اسید سیتریک یا اسید استیک است. این نوشابه، «اسیدیته» مورد نیاز خود را از طریق عصاره کاملا طبیعی لیمو ترش تأمین کرده است.

اخباری با بیان اینکه این نوشابه ترکیبی از اسیدهای مضر اما خوشمزه و رایج نیست، خاطر نشان کرد: این نوشابه عصاره طبیعت است و هیچ ماده مصنوعی و غیرطبیعی ندارد. برای تأمین شیرینی این نوشابه طبیعی از کمترین شکر ممکن طبق استاندارد استفاده شده است.

وی با بیان اینکه این نوشابه خواص طبی دارد، بیان کرد: این محصول تمام خواص زنجبیل را بدون مزه تند دارد.

این مدیر شرکت دانش بنیان با اشاره به خواص این نوشابه گفت: این نوشیدنی به دلیل وجود زنجبیل، لیموترش، خواص گوارشی و ضد سرطان دارد و ضربان قلب را تنظیم می کند. همچنین وجود مواد گیاهی باعث می شود که بدن پاکسازی شود.

وی تاکید کرد: در این نوشابه رنگ و اسانس وجود ندارد بر همین اساس برای کودکان اصلا ضرری نخواهد داشت.

اخباری بیان کرد: قسمت اعظم ضرر نوشابه از وجود فسفات و نیترات است و عدم وجود این دو مواد در این نوشابه هایی که تولید کردیم نشان از سالم بودن آن است. حتی در این محصول رنگ های مصنوعی هم وجود ندارد.

وی با بیان اینکه این نوشابه اکنون در بازار موجود است، گفت: همچنین درصدد هستیم تا آن را به کشورهای همسایه و اروپایی صادر کنیم.

به گفته وی، این شرکت از سال ۱۳۹۴ با نگاه ویژه به سلامت جامعه، به منظور تولید و توزیع فرآورده های طبیعی و انواع محصولات سالم غذایی، گیاهی و سنتی بر مبنای استانداردهای بین المللی تأسیس شده است.

وی با بیان اینکه تولید این نوشابه های سالم، قدمی بزرگ و موثر در تأمین سلامت خانواده ها و جامعه محسوب می شود، گفت: واحد تحقیق و توسعه این شرکت بر آن است محصولات جدید خود را نیز با طعم های مختلف به زودی معرفی و به بازار عرضه کند.