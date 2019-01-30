۴۰ برنامه شاخص طی دهه فجر در اینچه برون برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه آخوند چرکزی در نشست خبری چله انقلاب اظهار کرد: عزت و اقتدار خود را در این ۴۰ سال به جهانیان نشان دادیم و این امر از برکات رکن رهبری و حضور مردمی است.

وی افزود: برای تشکیل حکومت اسلامی حاکمیت اسلامی را باید درخواست کرد، اگر مردم سالاری نداشتیم نهضت امام به ثمر نمی رسید.

چرکزی با بیان این که انقلاب برای ما استقلال، آزادی و جمهوری را به ارمغان آورد، گفت: در اینچه برون از برنامه های چهلمین سالگرد انقلاب استقبال خوبی شد و اولین دبیرخانه ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب در اینچه برون با حضور رئیس شورای هماهنگی استان راه اندازی شد.

وی اضافه کرد: اولین کاروان عطر قرآن در استان در اینچه برون شروع به کار است.

چرکزی با بیان این که ۴۰ برنامه شاخص در جشن انقلاب داریم، عنوان کرد که رژه موتوری در ۱۲ بهمن، زنگ انقلاب در تمام مدارس، پیاده روی خانوادگی، جشن انقلاب دانش آموزی در کرند، یادواره شهدای بخش اینچه برون به صورت متمرکز در روستای دوزالوم (مسجد رحمانیه) از جمله برنامه ها است.

وی تأکید کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن مهم ترین برنامه است که در سه نقطه اینچه برون، روستای داشلی برون و کرند برگزار می شود.