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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۶

با برگزاری انتخابات؛

«حمدالله مرادی» رئیس شورای استان همدان شد

«حمدالله مرادی» رئیس شورای استان همدان شد

همدان - انتخابات هیئت رئیسه جدید سال دوم شورای اسلامی استان همدان برگزار و «حمدالله مرادی» رئیس شورای استان همدان شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  انتخابات هیئت رئیسه جدید سال دوم شورای اسلامی استان همدان برگزار و «حمدالله مرادی» رئیس شورای استان همدان شد.

بر اساس این گزارش، در انتخابات اعضای هیئت رئیسه جدید سال دوم شورای اسلامی استان همدان حمدالله مرادی نماینده شهرستان اسدآباد بعنوان رئیس این شورا انتخاب شد.

همچنین علی شیر محمدی نماینده مردم بهار به عنوان نایب رئیس و موسی عابدی نماینده مردم کبودرآهنگ هم بعنوان منشی و سخنگو انتخاب شدند.

گفتنی است در پایان از زحمات علی غلامی که ریاست سال نخست شورای استان همدان را بعهده داشت قدردانی به عمل آمد.

کد مطلب 4528596

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