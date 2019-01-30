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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۲

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید کرد؛

ضرورت تشکیل جمعیت بانوان فرهنگی در پاکستان

ضرورت تشکیل جمعیت بانوان فرهنگی در پاکستان

هاشمی در دیدار با بانوان پاکستان پیشنهاد تشکیل جمعیت بانوان فرهنگی را داد و بر ضرورت ارائه تصویری واقعی از فعالیت و تأثیرگزاری بانوان ایرانی و ارایه الگو از هویت زنان مسلمان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأتی از بانوان فرهیخته و فرهنگی پاکستان در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی با سفر به ایران، صبح امروز (۱۰ بهمن‌ماه) ضمن حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با سید محمدحسین هاشمی، معاون همکاری‌های علمی و فرهنگی این سازمان دیدار و گفت‌وگو کردند.

هاشمی در سخنانی، ضمن تشریح فعالیت‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: این سازمان به منظور هماهنگی بیشتر فعالیت‌های فرهنگی در خارج از کشور تشکیل شد و مهمترین وظیفه آن، اجرای موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها است. موافقتنامه فرهنگی عالی‌ترین سند همکاری فرهنگی بین دولت‌ها به شمار می‌رود که با تصویب قوای مقننه هر کشور تبدیل به قانون می‌شود.

معاون همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به فعالیت بیش از ۶۰ نمایندگی فرهنگی در خارج از کشور، گفت: نمایندگان فرهنگی ما در خارج از کشور بازوان فرهنگی نظام محسوب می‌شوند و تحت عنوان رایزن فرهنگی مشغول هستند. وظیفه آنها پیام‌رسانی فرهنگ و هنر و همچنین، دین مبین اسلام و ارزش‌های انقلاب اسلامی به جهانیان است.

وی افزود: برگزاری هفته‌های فیلم، هفته‌های فرهنگی، روزهای ایران، شرکت در جشنواره‌های فرهنگی و هنری، اعزام گروه‌های موسیقی و تئاتر، اعزام هنرمندان، ارائه دستاوردهای زنان فعال در عرصه‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران، برگزاری دوره‌های ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی، همکاری با سازمان‌های بین‌المللی نظیر یونسکو، و فعالیت در فضای مجازی و رسانه، چاپ و نشر کتاب از مهمترین فعالیت‌های این سازمان به حساب می‌آید.

هاشمی به فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: اکنون که میزبان بانوان فرهیخته مسلمان پاکستان هستیم، در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم. امروز مسلمانان به مسلمانی خود افتخار می‌کنند و این بخاطر قدرت و عظمت انقلابی است که با دست توانای رهبر بزرگ و امام عظیم‌الشأن ما و با فداکاری و ایثار ملت بزرگ ایران به وقوع پیوست.

وی پیشرفت‎های جمهوری اسلامی ایران در زمینه‎های مختلف را از دستاوردهای انقلاب اسلامی خواند و اظهار امیدواری کرد که با اجرای برنامه‌های مختلف در خارج از کشور بتوانیم مفاهیم ارزشی و فرهنگی انقلاب اسلامی را به دیگر جوامع معرفی کنیم.

هاشمی در ادامه سخنانش، بر ضرورت دعوت از بانوان تأثیرگزار و نخبه خارجی به ایران جهت دیدار و مشاهده فعالیت اجتماعی بانوان ایرانی تأکید کرد.

وی همچنین گفت: متاسفانه آنچه در خارج از کشور توسط رسانه‌ها ارائه می‌شود، تصویری ناصحیح از ایران اسلامی و بانوان ایرانی است. در این راستا، مهمترین هدف ما، در این زمینه ارائه تصویری واقعی از فعالیت و تأثیرگزاری بانوان ایرانی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و احیای نگرش ارزشی اسلام و ارایه الگو از هویت زن مسلمان است.

هاشمی پیشنهاد تشکیل جمعیت بانوان فرهنگی در پاکستان را داد و خاطرنشان کرد: لازم است مرکزی ویژه بانوان فرهنگی در پاکستان تشکیل شود تا با حقایق فعالیت اجتماعی بانوان ایرانی آشنا شوند.

در ادامه این دیدار که محمدعلی کیانی، مدیرکل همکاری‌های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور حضور داشت، بانوان فرهیخته و فرهنگی پاکستان به ارایه نقطه نظرات خود پیرامون علاقه‌مندی پاکستانی‌ها به یادگیری زبان فارسی و سفر به ایران پرداختند.

این گروه از بانوان که به دعوت اداره‌کل همکاری‌های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با هماهنگی نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد، در ایران حضور یافته‌اند از زنان فعال در عرصه‌های تعلیم و تربیت، مشارکت‌های اجتماعی، توانمندی‌سازی زنان و فناوری اطلاعات هستند.

کد مطلب 4528597

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