ضرورت تشکیل جمعیت بانوان فرهنگی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأتی از بانوان فرهیخته و فرهنگی پاکستان در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی با سفر به ایران، صبح امروز (۱۰ بهمنماه) ضمن حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با سید محمدحسین هاشمی، معاون همکاریهای علمی و فرهنگی این سازمان دیدار و گفتوگو کردند.
هاشمی در سخنانی، ضمن تشریح فعالیتهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: این سازمان به منظور هماهنگی بیشتر فعالیتهای فرهنگی در خارج از کشور تشکیل شد و مهمترین وظیفه آن، اجرای موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها است. موافقتنامه فرهنگی عالیترین سند همکاری فرهنگی بین دولتها به شمار میرود که با تصویب قوای مقننه هر کشور تبدیل به قانون میشود.
معاون همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به فعالیت بیش از ۶۰ نمایندگی فرهنگی در خارج از کشور، گفت: نمایندگان فرهنگی ما در خارج از کشور بازوان فرهنگی نظام محسوب میشوند و تحت عنوان رایزن فرهنگی مشغول هستند. وظیفه آنها پیامرسانی فرهنگ و هنر و همچنین، دین مبین اسلام و ارزشهای انقلاب اسلامی به جهانیان است.
وی افزود: برگزاری هفتههای فیلم، هفتههای فرهنگی، روزهای ایران، شرکت در جشنوارههای فرهنگی و هنری، اعزام گروههای موسیقی و تئاتر، اعزام هنرمندان، ارائه دستاوردهای زنان فعال در عرصههای اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران، برگزاری دورههای ایرانشناسی و اسلامشناسی، همکاری با سازمانهای بینالمللی نظیر یونسکو، و فعالیت در فضای مجازی و رسانه، چاپ و نشر کتاب از مهمترین فعالیتهای این سازمان به حساب میآید.
هاشمی به فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: اکنون که میزبان بانوان فرهیخته مسلمان پاکستان هستیم، در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم. امروز مسلمانان به مسلمانی خود افتخار میکنند و این بخاطر قدرت و عظمت انقلابی است که با دست توانای رهبر بزرگ و امام عظیمالشأن ما و با فداکاری و ایثار ملت بزرگ ایران به وقوع پیوست.
وی پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینههای مختلف را از دستاوردهای انقلاب اسلامی خواند و اظهار امیدواری کرد که با اجرای برنامههای مختلف در خارج از کشور بتوانیم مفاهیم ارزشی و فرهنگی انقلاب اسلامی را به دیگر جوامع معرفی کنیم.
هاشمی در ادامه سخنانش، بر ضرورت دعوت از بانوان تأثیرگزار و نخبه خارجی به ایران جهت دیدار و مشاهده فعالیت اجتماعی بانوان ایرانی تأکید کرد.
وی همچنین گفت: متاسفانه آنچه در خارج از کشور توسط رسانهها ارائه میشود، تصویری ناصحیح از ایران اسلامی و بانوان ایرانی است. در این راستا، مهمترین هدف ما، در این زمینه ارائه تصویری واقعی از فعالیت و تأثیرگزاری بانوان ایرانی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و احیای نگرش ارزشی اسلام و ارایه الگو از هویت زن مسلمان است.
هاشمی پیشنهاد تشکیل جمعیت بانوان فرهنگی در پاکستان را داد و خاطرنشان کرد: لازم است مرکزی ویژه بانوان فرهنگی در پاکستان تشکیل شود تا با حقایق فعالیت اجتماعی بانوان ایرانی آشنا شوند.
در ادامه این دیدار که محمدعلی کیانی، مدیرکل همکاریهای فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور حضور داشت، بانوان فرهیخته و فرهنگی پاکستان به ارایه نقطه نظرات خود پیرامون علاقهمندی پاکستانیها به یادگیری زبان فارسی و سفر به ایران پرداختند.
این گروه از بانوان که به دعوت ادارهکل همکاریهای فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با هماهنگی نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد، در ایران حضور یافتهاند از زنان فعال در عرصههای تعلیم و تربیت، مشارکتهای اجتماعی، توانمندیسازی زنان و فناوری اطلاعات هستند.
نظر شما