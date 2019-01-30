بررسی مشکلات شرکت های دانش بنیان در زمینه صدور پروانه بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فتی رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان در این جلسه که با حضور معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و فناوران پارک علم و فناوری برگزار شد به ظرفیت های هرمزگان اشاره کرد و گفت: ظرفیت های موجود در هرمزگان و انگیزه بالای افراد صاحب ایده در این استان فرصت بسیار خوبی برای نقش آفرینی آن ها در اقتصاد است.

وی افزود: طی سال های اخیر شاهد حضور افراد مستعد و خلاقی در حوزه تولید محصولات بهداشتی، آرایشی و غذایی با استفاده از ظرفیت های استان هستیم که هماهنگی های بین بخشی می تواند نقش موثری در توسعه آنها ایفا کند.

وی با بیان اینکه صدور مجوزهای پروانه بهداشت یکی از عوامل تاثیر گذار در سرعت بخشی به فعالیت این واحدهاست، گفت: فناوران پارک علم و فناوری هرمزگان انتظار دارند تا در این زمینه روند صدور مجوز سرعت یابد.

وی بیان داشت: بسیاری از افراد که در این زمینه فعالیت می کنند افراد تحصیلکرده و خلاق هستند و بعضا محصولاتی که در این زمینه تولید شده مورد استقبال نیز قرار گرفته است اما برای گسترش تولید و عرضه در سطح وسیع تر نیازمند دریافت مجوزهای لازم غذا و دارو هستند که با نگاه مثبتی که در معاون غذا و داروی استان وجود دارد امیدواریم این مشکل حل و سرعت بیشتری به خود گیرد.

در این جلسه همچنین دکتر غلامعلی جاودان معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی با تاکید بر اینکه ما نیز در این مسیر همکاری لازم برای صدور مجوز خواهیم داشت، گفت: صدور پروانه بهداشتی و ساخت، یکی از مراحل مهم عرضه یک محصول است و از آنجا که با سلامت مردم سر و کار دارد حساسیت ویژه ای به خرج می دهیم.

وی بیان داشت: ما نیز تلاش خواهیم کرد تا مسیر بررسی مجوز را سرعت ببخشیم و برای تحقق آن به طور منظم جلساتی را با پارک علم و فناوری خواهیم داشت. از سویی لازم است تا پیگیری لازم در سازمان های بالادستی نیز صورت گیرد.

جاودان با اشاره به ظرفیت های هرمزگان گفت: استان ما ظرفیت خوبی در حوزه های مختلف دارد و ما نیز به نوبه خود در روند صدور مجوز تلاش خواهیم کرد تا نقشی در استفاده از این ظرفیت ها را داشته باشیم چرا که معتقدیم برای رونق باید فرصت را ایجاد کرد.

جاودان گفت: کار شرکت های دانش بنیان کار ارزشمندی است،اگرمحصولاتی که عموم مردم استفاده می کنند توسط شرکت های دانش بنیان با اخذ مجوزهای لازم در بازار عرضه شود خیلی بهتر از آن چیزی است که برندهای نامعتبر و بدون نام ونشان پخش کننده آن هستند.

وی با بیان اینکه تاکید ما بر محصولات سلامت محور است، افزود: آمادگی داریم با برنامه ریزی های منظم، سلسله جلسات هم فکری با حضور شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه غذایی و دارویی و حمایت پارک علم وفناوری هرمزگان برگزار گردد.

معاون غذا و دارو استان هرمزگان بیان داشت: در راستای تسهیل در روند سلامت غذایی و آگاهی لازم از محصولات ارائه شده، تفاهم نامه های خوبی با دانشگاه های صاحب آزمایشگاه تخصصی در هرمزگان به امضا رسیده است.

وی با بیان اینکه ما نمیتوانیم قانون را دور بزنیم خطرنشان کرد: شرکت های دانش بنیان با وجود دستورالعمل های ابلاغی اگر در روند اداری به مشکل بر می خورند، می توانند پیشنهادات اصلاحی را به این سازمان ارسال نمایند ومورد بررسی قرار می گیرد.

جاودان بیان داشت: درخواست داریم مدیران شرکت های دانش بنیان نیروهای دارای تجربه و متخصص در هر بخش را بکارگیرند کنند تا شاهد محصولات با کیفیت و برخودار از سلامت باشیم.