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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۵۷

امکان رصد و عکاسی؛

ماه و ۲ سیاره دیگر همنشین می شوند

ماه و ۲ سیاره دیگر همنشین می شوند

سحرگاه فردا پنجشنبه ماه و سیاره های مشتری و زهره در یک امتداد قرار می گیرند و همنشین می شوند.

علی آزادگان کارشناس نجوم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سیاره مشتری حدود ساعت ۴ صبح، سیاره زهره حدود ۴.۵ صبح و ماه ۵ صبح طلوع می‌کنند، اظهار کرد: سحرگاه پنجشنبه ۱۱ بهمن اجتماع ماه، مشتری و زهره منظره زیبایی را در افق شرقی می‌سازد.

وی افزود: این سه تقریبا در یک امتداد قرار دارند و حضور این دو سیاره درخشان در کنار هلال باریک ماه منظره زیبایی برای رصدگرها و عکاس‌ها ایجاد می‌کنند.

به گفته این کارشناس نجوم، تا ساعت ۷.۵ که خورشید طلوع کند فرصت برای رصد وجود دارد؛ البته شفق صبحگاهی هرچه به زمان طلوع خورشید نزدیک می‌شود آسمان را روشن تر می‌کند.

کد مطلب 4528604

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