بهره گیری از ظرفیت هنرمندان در برگزاری مراسم دهه فجر

به گزارش خبرنگارمهر، حجتالاسلام علی اصغر علی پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل تبلیغات اسلامی تایباد اظهار کرد: برنامهریزیهای مناسب و اجرای جشن و سرور در ایامالله دهه فجر فرصتی برای ایجاد انگیزه و ترویج شور و نشاط میان اقشار مختلف مردم است.
وی افزود: امسال از ۱۲ الی ۲۲ بهمنماه برنامههای مختلف فرهنگی و هنری شامل همایش «نهضت روشنگری و بررسی اندیشههای حضرت امام خمینی (ره) در بیداری اسلامی»، یادواره شهدا، شبهای خاطره، جشن شکوفههای انقلاب اسلامی، همایش تخصصی روحانیون و مداحان، محافل انس با قرآن کریم، اعزام مبلغان و روحانیون به روستاها و مساجد و جشنواره عکس در این شهرستان اجرا خواهد شد.
دبیر ستاد دهه فجر تایباد عنوان کرد: به تصویرکشیدن قابلیتهای انقلاب اسلامی توسط هنرمندان بومی و محلی، مشارکت همگانی در برگزاری جشنهای انقلاب، بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان منطقه بهویژه جوانان و برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم این ایام در دستور کار قرار دارد.
وی بیان کرد: اجرای جُنگهای شادی، شب شعر، نمایش فیلم، برگزاری مسابقات قرآن، کتابخوانی و نقاشی، اجرای تئاتر و نمایشگاههای هنری از دیگر برنامههای دهه فجر در این شهرستان است.
علی پور گفت: مردم شیعه وسنی تایباد با شرکت در راهپیمایی ۲۲بهمن تجدید پیمان دوباره با آرمانهای امام راحل، شهدا و ولایت فقیه داشته و پاسخی دندانشکن به یاوهگوییهای دشمنان خواهند داد.
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