سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هوای امروز قم صاف تا کمی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد است، گفت: آسمان استان قم در روز پنجشنبه صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

وی عنوان کرد: هوای قم در روز جمعه صاف تا کمی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به افزایش چهار درجه‌ای دمای هوا طی روزهای آینده نسبت به اوایل هفته در قم افزود: حداقل دمای هوای امروز یک درجه و حداکثر ۱۸ درجه، حداقل دمای هوای پنجشنبه سه درجه و حداکثر ۱۸ درجه و حداقل دمای هوای جمعه سه درجه و حداکثر ۱۹ درجه خواهد بود.

وی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته حداکثر دمای هوا ۱۸ درجه در منطقه کوه سفید و حداقل دمای هوا یک درجه در منطقه دستجرد بوده است.

اسماعیلی در ادامه گفت: پدیده شاخص روز گذشته افزایش سرعت وزش باد با ۷۹ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی اظهار کرد: سرعت وزش باد امروز بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی، روز پنجشنبه بین ۱۵ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت با جهت شمالی و روز جمعه بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان قم با بیان اینکه بیشترین میزان بارش باران طی ۴۸ ساعت گذشته مربوط به دستجرد با هفت و هشت دهم میلی متر بوده است، افزود: میزان بارش باران ۴۸ ساعت گذشته در شهر قم چهار میلی متر ثبت شده است.