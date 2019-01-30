افتتاح ۲۶۳ پروژه شرکت گاز فارس به مناسبت دهه فجر

غلامعباس حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ،ضمن عرض تبریک به مناسبت دفه پرفروغ فجر در خصوص عملکرد شرکت گاز استان به افتتاح یک پروژه شهری ،۱۵۷ پروژه روستایی ،یک پروژه مربوط به شهرک صنعتی و ۱۰۴ پروژه مربوط به صنعت پراکنده اشاره و بیان کرد: پروژه های دهه فجر با اعتبار بالغ بر ۲۸۰ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه در چهلمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی ایران۷هزار و ۱۱۹ واحد صنعتی گاز دار شده اند افزود: ۱۲۹ واحد در دست انتخاب پیمانکار ،۶۰۸ مورد در دست اقدام و ۵۵۹ مورد نیز در دست اجراست که ۶۸۸ واحد صنعتی نیز باقی مانده است.

حسینی در خصوص وضعیت گاز رسانی به شهرک های صنعتی گفت: تاکنون ۴۳ شهرک گازدار شده اند ،۷ شهرک در دست اجراست و ۱۶ شهرک نیز باقی مانده است.

او با اشاره به تعداد ۱۰۷ شهر در استان و ضریب برخورداری ۹۹.۳ درصد از نعمت گاز، گفت: تاکنون ۹۶ شهر از نعمت گاز برخوردار شده اند، ۸ شهر در دست اجرا و ۳ شهر باقی مانده است.

وی ادامه داد: در قبل از انقلاب فقط یک شهر از استان دارای گاز بوده که این آمار امروز به ۹۶ شهر رسیده است.

حسینی با یادآوری اینکه قبل از انقلاب تنها یکی از روستاهای استان از نعمت گاز برخوردار بوده، از یک هزارو ۷۵۲ روستای گاز دار در استان خبر داد و افزود: متوسط ضریب برخورداری از نعمت گاز در روستاها به ۷۶ درصد رسیده که ۶۸ روستا در دست انتخاب پیمانکار،۳۸۶ روستا در دست اجرا و ۵۳۳روستا در دست اقدام است .

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس در خصوص تعداد ایستگاه ها گفت: پیش از این فقط ۳ ایستگاه گاز وجود داشت که این آمار امروزه به یک هزارو ۳۱۶ ایستگاه رسیده است.

وی ادامه داد: قبل از اانقلاب۴۲۹ کیلومتر شبکه گذاری در استان فارس وجود داشت که این آمار امروزه به ۲۵ هزار و ۹۸۰ کیلومتر رسیده است.

حسینی یادآور شد که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ۷۶۷ هزارو ۵۸۷ انشعاب در استان وجود دارد در حالی که قبل از انقلاب اسلامی فقط ۵۴ هزار و ۴۳ انشعاب وجود داشت.

وی بااشاره به یک میلیون و ۴۳۴ هزار مشترک دارای گاز افزود :در قبل از انقلاب فقط ۵۲ هزار و ۳ مشترک گاز دارای گاز بودند.

وی به ایجاد جایگاه های CNG بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اشاره و عنوان کرد :تاکنون ۱۳۲ جایگاه گازدار ،یک جایگاه در دست اجرا و ۳ جایگاه باقی مانده است.

وی گفت: در حال حاضر ۶۶۹ میلیارد تومان پروژه فعال موجود است.