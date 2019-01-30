به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذهب اسلامی طی سخنانی در نشست علمای مسلمان در دمشق با اشاره به اهمیت استقلال و عزت مسلمین اظهار کرد: عزت شما تعیین کننده خیر در دنیا و آخرت است. ما در دمشق، پایتخت عزت و مقاومت که پایتخت درگیری با صهیونیست‌هاست، گرد هم آمده‌ایم.

آیت‌الله اراکی ادامه داد: سوریه امروز باعث عزت مومنان و خواری دشمنان شده است و تمام کسانی که به دنبال عزت اسلام هستند در اینجا حضور دارند.



دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذهب اسلامی تصریح کرد: ما دست خود را در دست کسانی قرار می‌دهیم که در جبهه مقاومت قرار دارند و در برابر ظلم مقاومت می‌کنند.



وی با اشاره به سیطره ظلم استعمارگرانه آمریکا و استکبار جهانی و صهیونیست‌ها، افزود: خداوند وعده داده است که مومنین را یاری می‌کند و از این رو ما شاهد یاری خداوند نسبت به مسلمین و مقاومت فلسطین و لبنان و سوریه هستیم.



آیت‌الله اراکی با اشاره به حمایت‌های جمهوری اسلامی از جریان مقاومت اسلامی و پرچمداری جریان مقاومت توسط کشورمان خاطرنشان کرد: ایران، سوریه، لبنان، یمن و بسیاری از کشورها مقاومت اسلامی را پیش می‌برند.



دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذهب اسلامی با بیان اینکه ما برای دمشق و مردم سوریه از خداوند تبارک و تعالی خواستار آسایش، آرامش و موفقیت در مسیر مقاومت هستیم، گفت: انشالله خداوند این کشور را در مقابل تمام آسیب‌ها یاری کند و می‌خواهیم تمام کشورها از یمن تا سوریه و عراق و لبنان را یاری کرده و جبهه مقاومت را جبهه ثبات قرار دهد.