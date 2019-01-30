برگزاری ۴۰محفل انس با قرآن کریم همزمان با دهه مبارک فجر در گناباد

حجت الاسلام محمدرضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های دهه فجر اداره تبلیغات اسلامی گناباد اظهار کرد: در گناباد ۲۰۵ مسجد داریم که از این تعداد ۶۰ مسجد در شهر گناباد است و به برکت انقلاب اسلامی امروز در بیشتر آن ها نماز جماعت و کلاس های فرهنگی برگزار می شود.

وی افزود: هنگامی که سازمان تبلیغات اسلامی در این شهرستان فعالیت خود را آغاز کرد تنها یک روحانی مستقر داشتیم ولی امروز ۲۶ روحانی مستقر و هجرت در روستاها داریم . در این مدت ۲۶ خانه عالم توسط سازمان تبلیغات اسلامی و خیرین ساخته شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد تصریح کرد: برخی از برنامه های این اداره در خصوص دهه مبارک فجر از چند روز قبل شروع شده که می توان به همایش هیئات مذهبی اشاره کرد.

رحمانی خاطرنشان کرد: همایش طلایه داران را بصیرت ویژه وحانیون شهرستان های گناباد، بجستان و مه ولات برگزار کرده ایم و هدف از برگزاری آن بیان دستاورد های انقلاب در حوزه های مختلف بوده تا در دهه فجر روحانیت با استفاده از ظرفیت های موجود این دستاوردها را برای مردم تبیین کنند.

وی افزود: به مناسبت چهلمین سالگی انقلاب اسلامی ایران تعداد ۴۰ محفل انس با قرآن را در سطح مدارس و مساجد به یاد شهدای انقلاب برگزار خواهیم کرد. همچنین برگزاری گفتمان های دینی با موضوعات انقلاب و اجتماع در ۲۵ مدرسه یکی دیگر از برنامه های این اداره خواهد بود.

رحمانی خاطرنشان کرد: توسط روحانیون حاضر در روستاها ۴۰ جلسه یادمان شهدا در مساجد برگزار و ۱۵ نفر اعزام مبلغ نیز انجام خواهد شد.

وی دیدار با خانواده شهدا، تجلیل از پیرغلامان فعال در انقلاب و برگزاری اجتماع فاطمیون در ۲۰ بهمن را از دیگر برنامه های اداره تبلیغات اسلامی گناباد در دهه فجر بیان کرد.