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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۵۷

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران:

دستاوردهای انقلاب اسلامی به درستی به جوانان منتقل نشده است

دستاوردهای انقلاب اسلامی به درستی به جوانان منتقل نشده است

جویبار - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی دستاوردهای زیادی داشته است گفت: نتوانستیم این دستاوردها را به درستی به نسل جوان منتقل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان جویبار با اشاره به اینکه نتوانستیم معرفی درست انقلاب را به نسل جوان کشور داشته باشیم ، اظهار کرد: بسیاری از جلسات برگزارشده ، کاربردی نیستند و امروز در کشوری زندگی می کنیم که در معرض بیشترین تهاجمات فرهنگی دشمنان این مرزوبوم قراردارد.

وی بیان کرد: کارهای صورت گرفته درحوزه فرهنگ و هنرجلوه و جاذبه خاص خود راندارد و متاسفانه در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای حوزه فرهنگ کشور چشمگیر و بارز نبوده است.

 مدیرکل ارشاد مازندران با بیان اینکه جهت گیری انقلاب اسلامی ایران در دنیا بسیار شناخته تر بوده است ، گفت: جلسات مختلف فرهنگی برگزار شده ، اما متاسفانه خروجی این جلسات خوب نبوده ودر شناخت انقلاب در بین نسل جوان کشور بسیار ضعیف عمل کردیم .

فرمانده سپاه شهرستان جویبار از برگزاری اجلاسیه یادواره ۳۰۳شهید شهرستان جویبار در ایام الله دهه فجر خبر داد و گفت: در حاشیه این یادواره ، نمایشگاه مقاطع مختلف دستاوردهای انقلاب به تصویر کشیده خواهد شد.

سرهنگ مهردادبابایی با اشاره به اینکه برنامه محله انقلاب در روستای شورکای جویبار به منظورمعرفی فعالیت ، عملکرد و پتانسیل های شهرستان بعد از انقلاب به نمایش گذاشته می شود، افزود: ۱۹ بهمن ماه برنامه دیدار مسئولان و مردم نیز در شهرستان جویبار برای بررسی مشکلات مردم برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: در اجرای مصوبات امربه معروف ونهی از منکرضعیف عمل شده و دستگاههای اجرایی نیز درپی گیری مصوبات این جلسات موفق نبودند.

سرهنگ بابایی از اعزام ۲۰ دستگاه اتوبوس از دانش آموزان و محلات به راهیان نور از شهرستان جویبار خبر داد و گفت: بیشترین آسیب های اجتماعی در حوزه های اقتصاد و فرهنگ است و باید توجه بیشتر به این حوزه هاو اجرای مصوبات در شهرستان شود.

کد مطلب 4528615

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