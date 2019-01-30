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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۰۱

تحرکات نظامیان اسرائیلی در شرق رود الوزانی/ آماده باش ارتش لبنان

تحرکات نظامیان اسرائیلی در شرق رود الوزانی/ آماده باش ارتش لبنان

منابع لبنانی از تحرکات نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق رود الوزانی و آماده باش ارتش لبنان و نیروهای یونیفیل به دنبال این تحرکات صهیونیستها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از تحرکات نظامیان رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرز لبنان خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ نظامیان رژیم صهیونیستی در کرانه شرقی رود الوزانی و در صد متری از دیوار حائل به گشت زنی پرداختند.

از سوی دیگر نیروهای ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح یونیفیل در سمت مقابل به حال آماده باش درآمدند و در ادامه گشتی های رژیم صهیونیستی به پشت دیوار عقب نشستند.

این در حالی است که منابع لبنانی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی با به کارگیری ادوات حفاری و راهسازی دست به اقداماتی در نزدیکی مرز لبنان زد.

کد مطلب 4528620

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