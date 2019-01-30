این لباس بیماری را تشخیص می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این لباس مجهز به حسگرهایی است که به طور مداوم عملکرد ریه را رصد می کنند و هرگونه صوتی از اعضای بدن را ردیابی و در مرحله بعد تشخیص و مشاوره ارائه می کنند.

شرکت کره ای سامسونگ حسگرهایی ساخته که می تواند بیماری های تنفسی را تشخص دهد و علاوه بر آن میزان و شدت هر نفس را اندازه گیری کند.

این لباس می تواند چند بیماری مختلف از جمله ذات الریه و برونشیت را تشخیص دهد علاوه بر آن بیماری های ریه مانند آسم نیز قابل تشخیص هستند.

طبق حق امتیاز اختراعی که این شرکت به تازگی ثبت کرده، فناوری مذکور تاریخچه سلامت کاربر و همین طور شاخص توده بدنی( BMI ) او را نیز در نظر می گیرد. برای تشخیص درست بیماری، سن، جنسیت، وزن و قد کاربر نیز در نظر گرفته می شود.

حسگرها به موبایل متصل می شوند و کاربر می تواند تشخیص بیماری خود را روی نمایشگر موبایل بخواند.

در مرحله بعد براساس نتایج تشخیص، توصیه های پزشکی مختلفی به بیمار ارائه می شود.