  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۳۶

این لباس بیماری را تشخیص می دهد

این لباس بیماری را تشخیص می دهد

شرکت سامسونگ لباسی ابداع کرده که مجهز به حسگرهای مختلف است و می تواند بیماری های فرد را از طریق موبایل هوشمند شناسایی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این لباس مجهز به حسگرهایی است که به طور مداوم عملکرد ریه را رصد می کنند و هرگونه صوتی از اعضای بدن را ردیابی و در مرحله بعد تشخیص و مشاوره ارائه می کنند.

 شرکت کره ای سامسونگ حسگرهایی ساخته که می تواند بیماری های تنفسی را تشخص دهد و علاوه بر آن میزان و شدت هر نفس را اندازه گیری کند.

 این لباس می تواند چند بیماری مختلف از جمله ذات الریه و برونشیت را  تشخیص دهد علاوه بر آن بیماری های ریه مانند آسم نیز قابل تشخیص هستند.

طبق حق امتیاز اختراعی که این شرکت به تازگی ثبت کرده، فناوری مذکور تاریخچه سلامت کاربر و همین طور شاخص توده بدنی( BMI ) او را نیز در نظر می گیرد. برای تشخیص درست بیماری، سن، جنسیت، وزن  و قد کاربر نیز در نظر گرفته می شود.

 حسگرها به موبایل متصل می شوند و کاربر می تواند تشخیص بیماری خود را روی نمایشگر موبایل بخواند.

 در مرحله بعد براساس نتایج تشخیص،  توصیه های پزشکی مختلفی  به بیمار ارائه می شود.

کد مطلب 4528621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها