« بندرخشک» در شهر تاریخی بارفروش احداث شود

حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به خاطر محدویت زمین در شهرهای بندری و به دلیل ویژگی های ارتباطی، تجاری وتاریخی، شهرستان بابل می تواند پس کرانه بنادر نوشهرو فریدونکنار باشد و دراین شهرستان بندرخشک احداث شود.

نیازآذری با اعلام اینکه با احداث "بندرخشک" زمینه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نیزفراهم می شود این طرح را درراستای احیای شهر تاریخی و تجاری "بارفروش" که درسده های گذشته بارانداز ومحل تبادل کالاوخدمات با روسیه تزاربود ارزیابی کرد.

عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به استنادپی نوشت مدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی، شهرستان بابل را دارای موقعیت جغرافیایی مناسب برای ایجاد پسکرانه جهت اهداف صادراتی اعلام کرد وافزود با توجه به قول مساعد وزارت راه و شهرسازی روند احداث بندرخشک را به طور جد پیگیری خواهم کرد.

نیازآذری ایجاد بندرخشک درشهرستان بابل رابا مشارکت وسرمایه گذاری بخش خصوصی موجب تقویت وتوسعه بنادر شمال کشور وفق سیاست های آینده گرایانه اقتصادمقاومتی برشمرد و از سازمان برنامه وبودجه و استاندار مازندران خواست برای ایجاد زیرساخت صادراتی با وزارت راه وشهرسازی همکاری داشته باشند.

نماینده مردم بابل در مجلس همسایگی با کشورهای حاشیه دریای خزر، نزدیکی به پایتخت، دسترسی آسان به جاده های شریانی و شبکه ارتباطی کریدورشمال -جنوب، راه آهن شمال و استقرار مراکز مهم تولیدی و بازرگانی را عامل و ضرورت مناسب برای ایجاد بندرخشک با هدف تحول اقتصادی منطقه و گسترش مبادلات تجاری با کشورهای منطقه CIS برشمرد.

مازندران سه بندر در فریدونکنار، امیرآباد و نوشهر دارد.