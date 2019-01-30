مسئول مرکز آموزش‌ و پاسخگویی به سؤالات دینی قزوین منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحمید نعمتی روز چهارشنبه از سوی آیت‌الله عابدینی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین به عنوان مسئول مرکز آموزش‌های کاربردی و پاسخگویی به سؤالات دینی حوزه علمیه استان قزوین منصوب شد.

این حکم طی مراسمی به حجت‌الاسلام‌ نعمتی اهدا شد و با اهدای لوح تقدیر، از خدمات حجت‌الاسلام‌ علی ابوالقاسمی، مدیر پیشین این مرکز که تاکنون با عنوان مرکز پاسخگویی به سئوالات دینی حوزه علمیه فعالیت داشت، تقدیر به عمل آمد.

همچنین طی حکمی جداگانه از سوی آیت‌الله عابدینی، حجت‌الاسلام‌ محمدجواد زهرایی به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری مرکز آموزش‌های کاربردی و پاسخگویی به مسائل دینی حوزه علمیه استان قزوین منصوب، و در این مراسم به وی اهدا شد.

آیت‌الله عابدینی در این مراسم به پیشینه تشکیل مرکز پاسخگویی اشاره کرد و گفت: علماء دین همواره پاسخگوی مردم در حوزه‌های مختلف، از جمله شبهات دینی بوده‌اند اما در گذشته مرکزی با ساختار و اهداف مشخص وجود نداشت.

وی ادامه داد: امروز شاهد هستیم که مرکز پاسخگویی نسبت به دورانی که صرفاً به سؤالات شرعی پاسخ می‌داد، توسعه پیدا کرده و پاسخگوی شبهات روز مردم است و ان‌شاءالله با برنامه‌ریزی‌های مدوّنی که صورت گرفته، روند توسعه‌ای این مرکز برای دست‌یابی به اهداف بزرگ‌تر ادامه خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: کسانی که در عرصه پاسخگویی به شبهات دینی فعالیت می‌کنند نباید صرفاً نیازهای استان قزوین را در این عرصه مورد توجه قرار دهند بلکه باید نیازهای جهانی دین را مورد توجه قرار دهند تا با ضمن آشنایی به شبهات و نیازهای روز، آمادگی پاسخگویی به آن‌ها را در خود ایجاد کنند.