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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۰۹

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب:

۵۴ درصد حجم مخازن سدهای کشور پُر است/ ۲۸ سد وارد مدار می‌شود

۵۴ درصد حجم مخازن سدهای کشور پُر است/ ۲۸ سد وارد مدار می‌شود

خرم‌آباد- مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور با اشاره به اینکه ۵۴ درصد حجم مخازن سدهای کشور پر است، گفت: ۲۸ سد تا پایان برنامه ششم وارد مدار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج رسولی ها ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ۱۷۲ سد بزرگ در کشور داریم که حجم مخزن آن ها ۵۱ میلیارد مترمکعب است، اظهار داشت: الان ۵۴ درصد حجم مخازن سدهای کشور پر است.

وی با بیان اینکه ۱۰۴ سد را در ردیف اجرایی داریم که پروژه ۶۶ مورد آن ها فعال است، تصریح کرد: بقیه این سدها به دلیل محدودیت در تخصیص اعتبار و یا بازنگری در ابعاد هنوز اجرایی نشده اند.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور با تاکید بر اینکه تا پایان برنامه ششم ۲۸ سد را وارد مدار کنیم، افزود: در ایام دهه فجر نیز ۳ سد در کشور بهره برداری می شود که حجم مخزن آن ها ۵۲۰ میلیون مترمکعب است.

کد مطلب 4528635

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