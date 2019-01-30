محور کندوان عصر جمعه یکطرفه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا قدمی اظهار داشت:به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیت های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان مازندران اعمال خواهد شد وتردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر امروز (چهارشنبه) ۱۰ بهمن ماه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۱۳ بهمن ماه از محورهای کرج- چالوس و هراز ممنوع است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران، افزود : تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

سرهنگ قدمی با اشاره به اینکه تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج- چالوس ممنوع است، افزود: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روز جمعه ۱۲ بهمن ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام ماموران پلیس راه مستقر در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ تا ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به محدودیت های ترافیکی در محور هراز، عنوان داشت: تردد کلیه تریلرها از محور هراز و تردد کلیه کامیون ها وکامیونت ها به استثنای حاملان موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه و همچنین از ساعت ۸ تا ساعت ۲۴ روزهای پنج شنبه و جمعه از محور هراز ممنوع است.

سرهنگ قدمی با اشاره به احتمال بارش برف و کولاک در محورهای کوهستانی استان به شهروندان و رانندگان وسایل نقلیه توصیه کرد: ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی خودروهای خود را به تجهزات زمستانی مجهز کنند.

سرهنگ قدمی، گفت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۴۴۳۴ و۲۴۴۲۰ با پیش شماره ۰۱۱ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه های استان است.